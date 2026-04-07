Anne Hathaway a surprins pe toată lumea la premiera din Tokyo a mult-așteptatului film „The Devil Wears Prada 2”. Actrița a readus la viață un look iconic, apărând pe covorul roșu cu bretonul care a consacrat-o în rolul lui Andy Sachs, și dintr-o dată, parcă ne-am întors în 2006.

Un look iconic, reinventat

În filmul original, personajul lui Anne Hathaway, Andy Sachs, pășește în redacția revistei Runway ca o novice. Dar totul se schimbă. Când decide să accepte provocarea, se transformă într-o adevărată cunoscătoare a modei, iar momentul cheie este marcat de o ținută Chanel completă și de un breton proaspăt tăiat, lung, care îi atingea sprâncenele. „Arăți bine”, îi spunea personajul interpretat de Gisele Bündchen, iar Andy și bretonul ei erau gata să cucerească lumea modei.

Detalii de pe covorul roșu

Acum, pentru premiera din Japonia, hairstylist-ul Orlando Pita a recreat look-ul. A optat pentru un breton lung și des, care îi trecea de sprâncene, aproape atingându-i genele, încadrat de șuvițe mai scurte care îi conturau linia maxilarului. Iar restul părului a fost prins într-o coadă de cal înaltă și lejeră, o alegere care a scos bretonul în evidență și a completat perfect rochia sa. Actrița a arătat impecabil într-o rochie Valentino Couture fără bretele, cu volane (o alegere pe cât de elegantă, pe atât de spectaculoasă).

Turneul de promovare abia a început

Si totusi, apariția este cu atât mai interesantă cu cât turneul de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” este abia la început. Săptămâna trecută, Hathaway și colega sa Meryl Streep (adică Miranda Priestly) au dat startul în Mexico City, unde actrița a avut o apariție complet diferită, fără breton, dar cu o manichiură French cu vârfuri roșii, diabolic de șic.

O schimbare de la o săptămână la alta.

Un trend pentru 2026?

V-a făcut și vouă poftă de o schimbare de look? Păi, hai să vedem ce se poartă. Se pare că cele mai în vogă bretoane ale anului 2026 sunt îndrăznețe și vibrante, create pentru a ieși în evidență, iar stilul plin, à la Andy Sachs, se încadrează perfect în acest trend. E drept că, deși probabil nu vom avea parte de o scenă de makeover la fel de spectaculoasă în noul film, un breton proaspăt tăiat te poate face să te simți ca o persoană complet nouă.