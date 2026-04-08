„Porți cumva…” „Cizmele Chanel? Da, chiar ele.” Aceste 10 cuvinte din filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” din 2006 au devenit, în timp, un reper în cultura pop, transformându-se într-un meme viral pe internet. Dialogul dintre asistenta principală a revistei Runway, Emily (Emily Blunt), și noua asistentă, Andy (Anne Hathaway), marchează un moment cheie în transformarea personajului principal. Iar acum, în onoarea mult-așteptatei continuări „The Devil Wears Prada 2”, care urmează să fie lansată pe 1 mai, aruncăm o privire asupra momentelor definitorii de stil din primul film.

Momentul cizmelor Chanel

Hai să fim serioși, acesta este momentul de cotitură. Andy, considerată până atunci o novice în ale modei, pășește în birou într-o ținută Chanel din cap până-n picioare, iar Emily îi recunoaște imediat cizmele lungi. Makeover-ul lui Andy a fost orchestrat de Nigel (Stanley Tucci), expertul în modă al revistei, care i-a oferit acces la dressingul plin de haine de lux.

Cizmele cu pricina proveneau din colecția de toamnă 2005 a casei Chanel. Erau un model mulat pe picior, larg în partea de sus și atât de înalt încât era parțial acoperit de fusta mini. Look-ul era completat de o jachetă Chanel cu două rânduri de nasturi din colecția cruise 2005. A fost momentul în care Andy a început să câștige încredere și să o impresioneze pe exigenta ei șefă, Miranda Priestly (Meryl Streep).

Recomandari Margot Robbie renunta la Chanel pentru un look boho-chic surprinzator

Transformarea, o pereche de pantofi la un moment dat

Dar transformarea ei nu s-a oprit aici. Sub îndrumarea designerului de costume Patricia Field, încălțămintea a jucat un rol esențial în evoluția stilistică a lui Andy. Într-una dintre scene, ea este surprinsă pe stradă purtând o pereche de cizme Christian Louboutin din piele maro, înalte până la genunchi și cu o platformă discretă. Acestea erau asortate cu dresuri negre, un palton Rebecca Taylor, o geantă Chanel și o pălărie portocalie.

Andy a început să poarte și tocuri glamuroase. Un alt look memorabil includea o pereche de pantofi aurii Giuseppe Zanotti, care accentuau un palton verde cu inserții animal print.

Nici Miranda Priestly nu se lasă mai prejos

Firește, nici șefa redacției nu putea fi ignorată.

Recomandari Rujul roșu la Oscaruri – 9 look-uri iconice care au scris istorie

Într-o scenă de la biroul Runway, Miranda Priestly purta cizme negre Christian Louboutin care completau perfect o haină impunătoare, din blană roșie cu negru, semnată Izzy Camilleri.

De la eleganță vintage la stilul final

Iar garderoba lui Andy a continuat să surprindă. Pentru a completa un alt palton statement, de data aceasta unul alb, strâns în talie cu o curea, Andy a purtat o pereche de pantofi cu baretă în T și vârf migdalat. Designul conferea un aer vintage ținutei, care mai includea o șapcă Chanel și o poșetă argintie Calvin Klein. V-ați fi gândit vreodată că o simplă pereche de pantofi poate spune atâtea despre un personaj?

Spre finalul filmului, Andy părăsește Runway pentru un job mai apropiat de visul ei de a fi jurnalistă. Look-ul ei final (după ce se împacă și cu iubitul ei, Nate) este în continuare stilat, dar mult mai temperat. Poartă o pereche de blugi skinny de un albastru închis de la Japanese Fabric, băgați într-o pereche de cizme lejere din piele întoarsă maro. Acestea se asortează cu o geacă de piele maro de la Vince, purtată peste o maletă neagră DKNY.