Veste mare în online-ul românesc. Influencerița Larisa Costea și soțul ei, Adrian Mîndroc, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Anunțul a fost făcut chiar de 8 Martie, printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele de socializare.
Anunțul de Ziua Femeii
Cuplul a ales o zi simbolică pentru a împărtăși bucuria cu urmăritorii lor. Pe 8 Martie, de Ziua Femeii, Larisa și Adrian au confirmat că familia lor se va mări, descrierea postării fiind simplă și directă: „Micul nostru miracol este pe drum”.
Fanii au reacționat imediat, iar mesajele de felicitare au curs fără oprire. Iar cei doi, deși au aflat deja sexul bebelușului, păstrează deocamdată misterul.
O sarcină cu provocări
Dar cum au fost primele luni de sarcină? E drept că Larisa a avut noroc. A mărturisit că nu a experimentat deloc grețuri sau dureri de cap, singurul simptom fiind o foame ieșită din comun. Numai că lucrurile nu au fost chiar atât de simple.
Sarcina nu a fost lipsită de provocări și momente de panică. „În primele două luni am avut două episoade cu sângerări și dureri de spate care m-au cam speriat, dar totul a fost bine într-un final”, a povestit influencerița.
Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine.
Aflarea sexului, un moment unic
Unul dintre cele mai speciale momente a fost, fără îndoială, cel în care au aflat dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Larisa a povestit în detaliu cum s-a petrecut totul, transformând o vizită la medic într-o amintire de neuitat.
„Doamna doctor a văzut genul bebelușului la 12 săptămâni, la prima morfologie. Nu am vrut să știm atunci în cabinet și de aceea am rugat-o pe doamna dr. să ne scrie pe un bilețel genul bebelușului și am făcut un reveal intim acasă”, a explicat ea.
Și emoțiile au atins cote maxime. „Abia aștept să vă arăt și vouă acel video, pentru că eu am fost extrem de emoționată. Cred că a fost cel mai emoționant moment din viața mea”, a mai adăugat Larisa Costea, lăsând de înțeles că va împărtăși clipul și cu comunitatea sa online.