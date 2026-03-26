Veste mare în online-ul românesc. Influencerița Larisa Costea și soțul ei, Adrian Mîndroc, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Anunțul a fost făcut chiar de 8 Martie, printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele de socializare.

Anunțul de Ziua Femeii

Cuplul a ales o zi simbolică pentru a împărtăși bucuria cu urmăritorii lor. Pe 8 Martie, de Ziua Femeii, Larisa și Adrian au confirmat că familia lor se va mări, descrierea postării fiind simplă și directă: „Micul nostru miracol este pe drum”.

Fanii au reacționat imediat, iar mesajele de felicitare au curs fără oprire. Iar cei doi, deși au aflat deja sexul bebelușului, păstrează deocamdată misterul.

Recomandari Misterul Halo Scenting, trendul de parfumerie blocat de o eroare 404

O sarcină cu provocări

Dar cum au fost primele luni de sarcină? E drept că Larisa a avut noroc. A mărturisit că nu a experimentat deloc grețuri sau dureri de cap, singurul simptom fiind o foame ieșită din comun. Numai că lucrurile nu au fost chiar atât de simple.

Sarcina nu a fost lipsită de provocări și momente de panică. „În primele două luni am avut două episoade cu sângerări și dureri de spate care m-au cam speriat, dar totul a fost bine într-un final”, a povestit influencerița.

Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine.

Recomandari Gigi Nicolae, noul concurent de 32 de ani de la Survivor, vine de la Chefi la Cuțite

Aflarea sexului, un moment unic

Unul dintre cele mai speciale momente a fost, fără îndoială, cel în care au aflat dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Larisa a povestit în detaliu cum s-a petrecut totul, transformând o vizită la medic într-o amintire de neuitat.

„Doamna doctor a văzut genul bebelușului la 12 săptămâni, la prima morfologie. Nu am vrut să știm atunci în cabinet și de aceea am rugat-o pe doamna dr. să ne scrie pe un bilețel genul bebelușului și am făcut un reveal intim acasă”, a explicat ea.

Și emoțiile au atins cote maxime. „Abia aștept să vă arăt și vouă acel video, pentru că eu am fost extrem de emoționată. Cred că a fost cel mai emoționant moment din viața mea”, a mai adăugat Larisa Costea, lăsând de înțeles că va împărtăși clipul și cu comunitatea sa online.