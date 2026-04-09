O nouă expoziție grandioasă, intitulată „Regina Elisabeta a II-a: Viața ei în stil”, își deschide porțile vineri la Galeria Regelui, în Palatul Buckingham. Vizitatorii vor putea admira peste 300 de obiecte din garderoba regretatei suverane, multe dintre ele expuse pentru prima dată.

O poveste a stilului și a diplomației

De la rochii colorate, ce strălucesc precum ouăle Fabergé, până la ținutele din tweed și tartan, purtate la țară, și robele militare impunătoare, expoziția spune povestea unei monarh, diplomat de carieră și creatoare de imagine. Regina Elisabeta a II-a a știut exact cum să folosească puterea subtilă a modei. Spectacolul, care se desfășoară până pe 18 octombrie, marchează centenarul nașterii Reginei Elisabeta, în 1926, și prezintă viața ei prin intermediul creațiilor couture, al ținutelor de zi, al unei palete de pălării și al unor colecții de bijuterii cu diamante.

Dar nu-i chiar așa de simplu, lucrurile stau puțin diferit. Expoziția reușește să spună mult mai mult, de fapt. Ea vorbește despre puterea, reziliența și creativitatea britanică, arătând cât de serios și-a luat regretata monarh rolul și cât de mândră era de țara sa. „Regina și-a găsit propriul stil, creând un look care a devenit instantaneu recognoscibil pentru un public global”, a declarat Caroline de Guitaut, curatoarea expoziției. „Prin eleganța și idiosincraziile sale, stilul ei avea să inspire o generație de viitori designeri de modă.”

Recomandari Cele 10 piese cheie care definesc garderoba de primăvară în 2026

Decizii regale, influențe diplomatice

De Guitaut a adăugat, în timpul unei vizite ghidate, că regina și-a dezvoltat stilul în unele dintre cele mai tumultuoase decenii ale istoriei, când schimbările se produceau cu o viteză uluitoare. Monarhul a ajuns la maturitate într-o perioadă când croitorii curții britanice au fost înlocuiți de couturieri francezi și britanici. A învățat importanța de a purta din nou haine bine făcute în anii de austeritate din timpul și de după cel de-al Doilea Război Mondial. Ba chiar a fost o mare susținătoare a producției britanice, mândră să arboreze steagurile lânii, tartanului și tweedului țării.

Curatoarea a mai subliniat că Regina Elisabeta „a manifestat un interes profund și atent pentru fiecare aspect al garderobei sale, a luat propriile decizii cu privire la vestimentație și – cel mai important – pe ce designeri, couturieri și furnizori a ales să lucreze.” V-ați gândit vreodată câtă diplomație se poate ascunde într-o singură rochie?

În ultima sală a expoziției, unde se află rochia de încoronare a reginei și o multitudine de rochii de la călătorii în străinătate și evenimente publice, există o mică legendă. Aceasta arată cât de mult controla ea procesul de îmbrăcare. Designerii îi trimiteau schițe, iar ea le marca pur și simplu cu un „Da” sau „Nu”. Pentru modelele aprobate, adăuga note suplimentare despre lungimea mânecilor, siluete și tivuri. Iar la scurt timp după ce apărea în ținute, echipa reginei împărtășea schițele finale presei, asigurându-se că detaliile hainelor și designerii responsabili erau corect creditați în media. Rochia „cherry blossom”, pe care Regina Elisabeta a purtat-o într-o vizită de stat în Japonia în 1975, este doar un exemplu al puterii sale diplomatice prin vestimentație.

Recomandari Expoziția de la Buckingham dezvăluie regula strictă a buzunarelor Reginei Elisabeta

O colecție impresionantă și detalii intime

Peste 300 de obiecte din garderoba reginei sunt expuse, reprezentând cea mai amplă expoziție de modă a sa. Garderoba și efemerele sale vestimentare fac acum parte din Colecția Regală, una dintre cele mai mari colecții de artă, mobilier, bijuterii și sculpturi din lume, deținută de monarhul britanic în numele succesorilor și al națiunii. Expoziția abundă în creații de Norman Hartnell, care a realizat rochiile de mireasă și de încoronare ale reginei, Hardy Amies, Ian Thomas, Stewart Parvin și Angela Kelly, alături de schițe, notițe și mostre relevante.

Mai mult de jumătate dintre aceste piese nu au mai fost expuse niciodată. Printre acestea se numără colierele de mireasă ale reginei, o tiară nou expusă și obiecte din copilărie, inclusiv o serie de rochii drăguțe din bumbac cu imprimeu Liberty, cu pantalonași asortați. De Guitaut a mai spus că regina a stăpânit arta comunicării prin vestimentație și a lucrat îndeaproape cu couturierii săi pentru a-și transmite mesajele. „Avea o înțelegere expertă a modului în care diferite țesături ar funcționa în diverse condiții climatice și a înțeles instantaneu câte piese de zi și de seară erau necesare pentru numeroasele turnee de peste mări pe care le întreprindea în numele guvernului, indiferent dacă acestea durau zile, săptămâni sau chiar luni”, a declarat de Guitaut. „Hainele ei erau întotdeauna considerate cu minuțiozitate, nicidecum mai mult decât atunci când întreprindea turnee oficiale în străinătate. Încă de la începutul domniei sale, regina a avut o înțelegere înnăscută a modului în care moda se putea preta diplomației. Indiferent de țara sau cultura pe care o vizita, ea oferea o clasă de master în vestimentația diplomatică, care spunea multe despre dorința ei de a se conecta cu oamenii și publicul.”

Expoziția prezintă multe exemple vibrante, inclusiv rochia Hartnell de culoare verde fistic, purtată într-o vizită de stat în Etiopia în 1965. Culoarea era un omagiu adus steagului țării. O altă rochie Hartnell, în alb și albastru regal, avea frunze subtile de arțar brodate în jurul corsajului. Regina a purtat-o în 1967 pentru centenarul Confederației Canadei, în Ottawa. A fost a doua rochie „frunză de arțar” pe care Hartnell a creat-o pentru ea. Prima, din 1957, este expusă în Muzeul Canadian de Istorie din Gatineau, Quebec.

Recomandari Un stilist dezvăluie 6 piese din garderobă care te îmbătrânesc imediat

Pălării, accesorii și moștenirea modei

O altă rochie Hartnell, concepută pentru o vizită de stat în Japonia în 1975, are mâneci lungi, drapate, asemănătoare unui kimono, și este brodată cu flori de cireș din mătase, cristale și paiete. Amies și-a îndeplinit și el îndatoririle diplomatice, creând o rochie și o jachetă modeste din mătase albastru regal pentru o vizită de stat în Arabia Saudită în 1979. Pălăria asortată a fost concepută pentru a semăna cu un turban.

Printre celelalte puncte forte ale acestei expoziții superbe se numără ținutele din anii 1960 – o mulțime de rochii și paltoane A-line, cu blocuri de culori. Hainele din anii 1970 – caftane, culori psihedelice, decolteuri colorate cu mărgele și rochii lungi, fluide (care erau de fapt pantaloni) – arată cât de mult se putea distra regina îmbrăcându-se. A avut aceeași atitudine și față de pălării. Sunt peste 50 dintre ele expuse într-o vitrină care se întinde pe lungimea unui întreg perete. Acestea variază de la turbane și berete din anii 1960 și 1970, la „farfurii zburătoare” sculpturale din anii 1980 și 1990, subliniind „abordarea surprinzător de experimentală a regretatei monarh față de modă”, a spus de Guitaut.

Accesoriile joacă, pe bune, un rol principal. Gențile preferate Launer London ale reginei și eșarfele de mătase sunt expuse, la fel ca pantofii, mănușile și umbrelele transparente, cu margini colorate, care permiteau ca ținutele ei să rămână vizibile în orice vreme. Obiecte personale precum ochelari de soare, binocluri și truse de toaletă monogramate, alături de cufere de călătorie din anii 1940 și 1950, oferă perspective intime asupra aspectelor practice ale vieții regale, acasă și în turnee.

Istoria este și ea prezentă din plin. Expoziția ne amintește de rolul cândva dominant al Marii Britanii pe scena mondială și de angajamentul ferm al reginei față de Commonwealth of Nations, comunitatea postbelică de țări care au făcut parte din Imperiul Britanic. La începutul expoziției se află rochia, roba și coroana pe care Prințesa Elisabeta le-a purtat în copilărie la încoronarea părinților săi, în 1937. Mai este și rochia ei de încoronare, creată de Hartnell, cu broderiile sale colorate și simbolice, precum și rochia de mireasă proaspăt restaurată, tot de Hartnell. Expoziția include și ansambluri alese pentru nunțile surorii reginei, Prințesa Margaret, și a verișoarei sale, Prințesa Alexandra.

Bijuteriile, si, acoperă aproape fiecare deceniu din viața reginei, inclusiv obiecte oferite sau împrumutate de familia apropiată pentru ocazii importante, cum ar fi bijuteriile de nuntă. Colierele de perle ale Reginei Caroline și Reginei Anne – expuse pentru prima dată – au fost cadouri de nuntă de la părinții ei, în timp ce tiara de diamant a Reginei Mary – expusă pentru prima dată în aproape 20 de ani – a fost făcută pentru bunica ei și împrumutată tinerei mirese de către mama ei, Regina Elisabeta, Regina Mamă.

De Guitaut a spus că a fost important să se arate și impactul stilului reginei asupra generațiilor mai tinere. O sală prezintă ținute de la Erdem Moralioglu, Richard Quinn și Christopher Kane, care au adus un omagiu stilului reginei de-a lungul anilor prin siluetele, culorile și țesăturile lor. „Scopul aici este, si, de a încuraja viitorii designeri de modă ai acestei țări să folosească această arhivă remarcabilă, în toată bogăția ei, pentru a-și inspira creațiile viitoare”, a conchis de Guitaut.