Festivalul Coachella revine în Indio, California, iar interesul pentru modă este mai mare ca niciodată. Conform datelor Pinterest, căutările pentru „idei de ținute Coachella” au crescut cu un uluitor 465% față de anul trecut. Ba chiar, căutările pentru „ținute Coachella 2016” au sărit cu 740%, semn că nostalgia joacă un rol important în planificarea garderobei.

A murit Coachella? Nici vorbă

Deși s-a vorbit mult despre relevanța festivalului, se pare că publicul nu a renunțat la el. „A existat, ani de zile, această conversație de genul, ‘A murit Coachella?’”, spune Danya Issawi, fashion news writer la The Cut. „Dar oamenii încă merg. Nu contează, pentru că este tot o formă de evadare.”

Această evadare se reflectă direct în haine, numai că estetica s-a schimbat. Am lăsat în urmă coroanele de flori și franjurii anilor 2010. Acum, totul ține de interpretare personală. „Întotdeauna va fi o versiune de boho”, explică Issawi. „Dar iterația modernă a acestuia este reprezentată de materiale transparente, volane, micro-pantaloni scurți cu cizme. Este foarte Chloé, un boho chic de nouă eră.” Pe teren, se pot observa grupuri care se îmbracă special pentru anumiți artiști sau care adoptă estetici virale pe TikTok.

Două ținute pe zi și goana după unicitate

Pregătirile pentru festival încep cu săptămâni înainte, adesea cu gândul la conținutul pentru social media. E drept că planificarea e meticuloasă. Un sondaj realizat de Shein pe 18.000 de utilizatori ai aplicației sale a dezvăluit că 58% dintre aceștia intenționează să poarte două sau mai multe ținute pe zi. V-ați gândit vreodată la logistica din spate?

Această nevoie de varietate alimentează popularitatea brandurilor de fast fashion, mai ales pentru piese statement care, cel mai probabil, vor fi purtate o singură dată. În același timp, a apărut o contra-mișcare puternică. Participanții s-au săturat de aceleași ținute de pe Pinterest și de ideile generate de AI, așa că vânează piese unice.

„Nu există o satisfacție mai mare decât să spui, ‘O, Doamne, l-am luat de la second-hand’”, adaugă Issawi. „Cred că vom vedea asta foarte mult la festivaluri.” Până la urmă, accentul nu cade neapărat pe sustenabilitate, ci pe dorința de a te diferenția de mulțime.

Gap preia controlul cu un hanorac de 100 de dolari

Și pentru branduri, obiectivul este același: să iasă în evidență. Coachella a fost mereu un teren de joacă pentru companii, de la ecosistemul creat de Revolve la petrecerile organizate de Guess Jeans. Anul acesta, însă, Gap a făcut o mișcare strategică, devenind sponsorul exclusiv de îmbrăcăminte și partenerul oficial pentru merch.

Activarea lor se numește „Hoodie House” și este construită în jurul unui comportament deja existent. Oamenii ajung devreme, stau toată ziua, iar noaptea în deșert se face frig. Așa că Gap vinde un hanorac ediție limitată Gap x Coachella (disponibil doar în cele două weekenduri de festival) la prețul de 100 de dolari. Acesta vine în culorile negru, bleumarin și gri și poate fi personalizat pe loc cu patch-uri, seturi de mărgele pentru șnururi și talismane de colecție care se schimbă zilnic. Spațiul oferă și zone de relaxare, umbră și puncte de încărcare a telefoanelor.

Stagecoach și Glastonbury, alte filme

Nu toate festivalurile urmează același tipar. Stagecoach, care are loc în aceeași locație imediat după Coachella, păstrează un cod vestimentar western, atrăgând branduri precum Boot Barn și American Eagle. Chiar și aici, estetica începe să se diversifice.

Iar la Glastonbury, în Anglia, lucrurile stau complet diferit. Acolo, vremea dictează ținutele, iar activările de brand sunt mult mai discrete. Accentul cade pe stilul personal și pe piese practice, ceea ce atrage jucători precum Barbour sau platforma de resale Depop.

Issawi are o opinie tranșantă.

„Urăsc să o spun, dar cred că [Glastonbury] este mai cool.”