Vera Wang, celebra creatoare de modă în vârstă de 76 de ani, cunoscută pentru revoluționarea industriei rochiilor de mireasă, își îndreaptă atenția spre orologerie. Ea a anunțat o colaborare cu brandul Citizen pentru o colecție de 24 de ceasuri, care va fi lansată în primăvara anului 2027. Proiectul marchează o nouă direcție pentru designer, dar una cu rădăcini adânci în biografia sa.

O pasiune veche de 60 de ani

Pentru Wang, parteneriatul pare o extensie naturală a unei aprecieri mai vechi pentru ceasuri, care a început încă din adolescență. E drept că nu multă lume știe acest detaliu despre ea.

„Am devenit o colecționară timpurie de ceasuri la 16 ani”, a declarat Vera Wang. „Am locuit și am mers la școală în Paris, unde povestea mea de dragoste cu ceasurile a continuat. Le ador pentru capacitatea lor de a exprima stilul unei femei. Asta a făcut acest parteneriat cu Citizen atât de important pentru mine la atât de multe niveluri, în special la cel personal.”

Iar partenerul ales nu este întâmplător. Citizen, un brand japonez cu o istorie bogată în inovație tehnică (urmează să împlinească 110 ani în 2028), pare să se alinieze perfect cu viziunea ei. „Sunt foarte conștientă de gama și de ceea ce [Citizen] este capabil să facă, precum și de pasiunea și interesul său pentru crearea de tendințe. Când lucrezi cu un partener la fel de dedicat ca tine, acest lucru face o diferență enormă în produsul final”, a adăugat Wang.

Ce știm despre noua colecție

Deși detaliile complete sunt încă secrete, designerul a oferit câteva indicii despre direcția stilistică. V-ați gândit vreodată cum se poate îmbina clasicul cu rebeliunea într-un obiect atât de mic?

„Există un anumit clasicism în ceasuri. Asta este foarte important pentru mine, deoarece, deși moda mea a fost despre revoluționar și rebel, a fost întotdeauna înrădăcinată în cunoașterea totală a croitoriei din trecut. Exact asta încercăm să facem cu ceasurile noastre. Poate fi un obiect mic ca scară, dar are atât de mult detaliu.”

O viziune clară.

Potrivit lui Wang, „Dumnezeu stă în detalii” în ceea ce privește această lansare, iar multe dintre aceste detalii sunt puternic influențate de lumea bijuteriilor. La rândul său, Jeffrey Cohen, președintele Citizen Watch America, a confirmat că piesele vor „rezona cu fanii de lungă durată și cu o nouă generație de femei care caută stil, sofisticare și performanță”.

Luxul trebuie trăit, nu ținut în cutie

Filosofia Verei Wang depășește simpla estetică. Ea încurajează purtarea obiectelor de lux în viața de zi cu zi, nu păstrarea lor pentru ocazii speciale. Cum vine asta? Ei bine, designerul este foarte direct.

„Nu cred că ceva este prea prețios. Ar trebui să trăiești cu luxul. Ar trebui să facă parte din viața ta, nu ceva ce scoți doar din când în când. Simt la fel și în privința porțelanurilor mele fine și a cristalului. Simt asta despre tot!”, explică ea.

Mai mult, Wang speră ca această colecție să inspire un anume tip de nonconformism stilistic. „Când mă antrenez, nu port ceas, dar uneori port un ceas sport la un eveniment black-tie. Acesta este genul de ironie pe care sper că această colecție o poate inspira.”

Tehnologie și design unisex

Și pentru că vorbim de Citizen, tehnologia este un pilon central. Toate cele 24 de piese vor fi dotate cu tehnologia proprietară Eco-Drive, care elimină necesitatea înlocuirii bateriilor prin alimentarea de la orice sursă de lumină, naturală sau artificială. Vera Wang a fost implicată în fiecare etapă a dezvoltării colecției (de la materiale la designul carcasei), iar un detaliu interesant este că stilurile vor fi unisex, putând fi purtate și de bărbați.

Până la lansarea din 2027, fanii pot admira stilul designerului, care a fost văzută recent purtând un model Citizen Attesa de 1.350 de dolari la un eveniment aniversar. În așteptarea colecției, pasionații pot explora și alte colaborări ale Citizen, precum cele cu Disney, Marvel sau Star Wars, sau noile linii vestimentare semnate de Wang.