Ducesa de Edinburgh, Sophie, a participat pe 22 martie la deschiderea unei noi facilități muzicale la Radley College din Oxfordshire. La 61 de ani, soția Prințului Edward a ales o ținută care a adus aminte instant de moda anilor ’80, o rochie de 2.590 de lire sterline cu o fundă dramatică la gât.

O rochie direct din anii ’80

Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, rochia. Este vorba despre modelul ‘Phelan Maxi Shirtdress in Electric Navy’ de la Gabriela Hearst, o creație de 2.590 de lire. Realizată din mătase 100%, rochia are toate elementele definitorii ale modei anilor ’80: umeri lați, o talie puternic marcată și, clar, o fundă supradimensionată la gât. Culoarea, denumită de brand ‘Electric Navy’, a completat perfect designul îndrăzneț.

Accesorii de peste 10.000 de lire

Dar detaliile au făcut cu adevărat diferența. Pentru a echilibra ținuta, Ducesa Sophie a optat pentru accesorii discrete, dar extrem de scumpe. A purtat o pereche de pantofi nude cu toc și detalii perlate de la Jimmy Choo și o geantă neagră (modelul ‘Julie’ de la Studio Perera).

Piesa de lux a fost însă perechea de cercei.

Vorbim despre modelul ‘Happy Diamonds Stud Earrings in Rose Gold & Diamonds’ de la Chopard, care a adăugat nu mai puțin de 10.800 de lire sterline la valoarea totală a look-ului. Pe bune, doar cerceii costă cât o mașină!

Ce spune stilistul

Apariția nu a trecut neobservată de specialiștii în modă. Stilistul Leanne Jones a explicat de ce alegerea Ducesei este perfect aliniată cu tendințele actuale. „Am văzut o renaștere a anilor 1980 în acest sezon, ceva în care Sophie se încadrează cu încredere prin această rochie. Este o tendință inspirată de designeri precum Versace, Saint Laurent, Chloé și Valentino, care au prezentat pe catwalk-urile SS26 umeri puternici, culori vii și siluete sculpturale”, a declarat Jones.

Iar stilistul a adăugat: „Look-ul lui Sophie surprinde perfect acest spirit. Umerii exagerați și liniile izbitoare ale rochiei sunt temperate de o fundă moale în față, îmbinând dramatismul cu o feminitate rafinată.”

Nu e prima dată când poartă funde

V-ați gândit vreodată că o simplă fundă poate deveni un element definitoriu? E drept că Ducesa Sophie nu alege des acest detaliu, dar atunci când o face, rezultatul este mereu spectaculos. În 2023, la Royal Ascot, a purtat o rochie albă angelică de la Suzannah London, care avea o fundă mare și plată la gât, o talie marcată de o curea și o fustă în A. Atunci a asortat ținuta cu o pălărie cu boruri largi și o geantă Strathberry ‘Mosaic’ de culoarea fildeșului.

Numai că a integrat acest element și în ținutele de exterior. În noiembrie, la cursa de cai Coral Gold Cup de la Newbury, haina sa kaki, o creație Claire Mischevani, avea o fundă plasată asimetric într-o parte, oferind un aspect interesant. Pălăria de culoarea cămilei cu o margine roz neon a adăugat atunci o notă jucăușă întregului ansamblu.