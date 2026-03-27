Miley Cyrus a surprins pe toată lumea la gala iHeartRadio Music Awards 2026. Artista a lăsat deoparte sclipiciul și paietele inspirate de Hannah Montana și a apărut într-o ținută complet diferită, mult mai sobră, amintind de estetica „The Matrix”. O schimbare radicală, care marchează o nouă etapă pentru vedetă.

O apariție neașteptată

Pe covorul roșu, Miley a renunțat la cosplay-ul propriului personaj. A îmbrăcat un palton de piele Hermés cu revere ample și guler închis, asortat cu pantaloni țigaretă din același material. Ținuta a fost completată de pantofi negri cu toc, o brățară de gleznă și bijuterii de la Marli – inele, brățări și cercei. Și, fireste, nu a lipsit inelul ei de logodnă (o piatră tăiată în formă de pernă pe o verighetă groasă din aur galben de 14k, creată special de designerul Jacquie Aiche). Look-ul a fost unul mult mai apropiat de Miley Cyrus din 2026 decât de Miley Ray Stewart sau H.M.

Părul a rămas blond, lung până la piept, iar machiajul a fost unul grunge, cu un smokey eye în nuanțe de gri.

Recomandari Miley Cyrus poartă pantofi de 895 de dolari la premiera specialului Hannah Montana

Premiul Innovator și un discurs sincer

Seara a fost una specială pentru artistă, care a primit Premiul Innovator, un trofeu acordat în trecut unor nume precum Beyonce, Lady Gaga și Taylor Swift. Odată ajunsă pe scenă, Miley a ținut un discurs emoționant, făcând referire la aniversarea personajului care a făcut-o celebră. „Săptămâna aceasta, sărbătorirea a 20 de ani de Hannah Montana a fost un vis devenit realitate. Denimul meu dublu și eșarfa aurie vă mulțumesc, pentru că au așteptat peste un deceniu să iasă din casă”, și-a început ea discursul.

Un moment de sinceritate pură.

Iar confesiunile au continuat. „Hannah Montana m-a inspirat atât de mult în propria mea carieră. M-am îndrăgostit de ideea că poți crea o persoană care îți oferă încrederea și curajul de a performa autentic și că, uneori, falsul tău poate dezvălui de fapt adevăratul tău.”

Recomandari Miley Cyrus redevine Hannah Montana la 20 de ani de la debutul serialului

Contrast total cu premiera specialului Hannah Montana

Dar cum vine asta, după ce recent a îmbrățișat din nou personajul? Ei bine, ținuta de la iHeartRadio a fost în contrast total cu cea de la premiera specialului aniversar „Hannah Montana” din Los Angeles. Atunci, alături de logodnicul ei, Maxx Morando, Miley a adoptat o estetică a anilor 2000, purtând o rochie argintie din lanțuri, creație Rabanne, peste un tricou grafic. Piesa vestimentară, care pe podium a apărut cu un alt imprimeu, a fost personalizată cu o imagine promoțională veche a artistei. O alegere auto-referențială și strălucitoare, care a vorbit, pe bune, despre „ce e mai bun din ambele lumi”.

Un stil cameleonic

Până la urmă, artista în vârstă de 33 de ani nu s-a temut niciodată să experimenteze cu stilul ei. Nu de puține ori a apelat la creații Margiela, Alaïa și Alexander McQueen pentru o estetică rock star. Pielea purtată din cap până-n picioare este, de altfel, o marcă înregistrată Miley Cyrus. E drept că este la fel de curajoasă și când vine vorba de look-urile sale de beauty, de la părul tuns scurt și vopsit blond platinat la sprâncenele decolorate și bretoane de toate felurile.

Parafrazând-o pe Hannah: poți să-ți schimbi părul și poți să-ți schimbi hainele… dar întotdeauna îți vei găsi drumul înapoi acasă.