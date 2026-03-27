Miley Cyrus a surprins pe toată lumea la gala iHeartRadio Music Awards 2026. Artista a lăsat deoparte sclipiciul și paietele inspirate de Hannah Montana și a apărut într-o ținută complet diferită, mult mai sobră, amintind de estetica „The Matrix”. O schimbare radicală, care marchează o nouă etapă pentru vedetă.
O apariție neașteptată
Pe covorul roșu, Miley a renunțat la cosplay-ul propriului personaj. A îmbrăcat un palton de piele Hermés cu revere ample și guler închis, asortat cu pantaloni țigaretă din același material. Ținuta a fost completată de pantofi negri cu toc, o brățară de gleznă și bijuterii de la Marli – inele, brățări și cercei. Și, fireste, nu a lipsit inelul ei de logodnă (o piatră tăiată în formă de pernă pe o verighetă groasă din aur galben de 14k, creată special de designerul Jacquie Aiche). Look-ul a fost unul mult mai apropiat de Miley Cyrus din 2026 decât de Miley Ray Stewart sau H.M.
Părul a rămas blond, lung până la piept, iar machiajul a fost unul grunge, cu un smokey eye în nuanțe de gri.
Premiul Innovator și un discurs sincer
Seara a fost una specială pentru artistă, care a primit Premiul Innovator, un trofeu acordat în trecut unor nume precum Beyonce, Lady Gaga și Taylor Swift. Odată ajunsă pe scenă, Miley a ținut un discurs emoționant, făcând referire la aniversarea personajului care a făcut-o celebră. „Săptămâna aceasta, sărbătorirea a 20 de ani de Hannah Montana a fost un vis devenit realitate. Denimul meu dublu și eșarfa aurie vă mulțumesc, pentru că au așteptat peste un deceniu să iasă din casă”, și-a început ea discursul.
Un moment de sinceritate pură.
Iar confesiunile au continuat. „Hannah Montana m-a inspirat atât de mult în propria mea carieră. M-am îndrăgostit de ideea că poți crea o persoană care îți oferă încrederea și curajul de a performa autentic și că, uneori, falsul tău poate dezvălui de fapt adevăratul tău.”
Contrast total cu premiera specialului Hannah Montana
Dar cum vine asta, după ce recent a îmbrățișat din nou personajul? Ei bine, ținuta de la iHeartRadio a fost în contrast total cu cea de la premiera specialului aniversar „Hannah Montana” din Los Angeles. Atunci, alături de logodnicul ei, Maxx Morando, Miley a adoptat o estetică a anilor 2000, purtând o rochie argintie din lanțuri, creație Rabanne, peste un tricou grafic. Piesa vestimentară, care pe podium a apărut cu un alt imprimeu, a fost personalizată cu o imagine promoțională veche a artistei. O alegere auto-referențială și strălucitoare, care a vorbit, pe bune, despre „ce e mai bun din ambele lumi”.
Un stil cameleonic
Până la urmă, artista în vârstă de 33 de ani nu s-a temut niciodată să experimenteze cu stilul ei. Nu de puține ori a apelat la creații Margiela, Alaïa și Alexander McQueen pentru o estetică rock star. Pielea purtată din cap până-n picioare este, de altfel, o marcă înregistrată Miley Cyrus. E drept că este la fel de curajoasă și când vine vorba de look-urile sale de beauty, de la părul tuns scurt și vopsit blond platinat la sprâncenele decolorate și bretoane de toate felurile.
Parafrazând-o pe Hannah: poți să-ți schimbi părul și poți să-ți schimbi hainele… dar întotdeauna îți vei găsi drumul înapoi acasă.