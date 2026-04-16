Primul weekend de la Coachella a adus în prim-plan nu doar muzica, ci și o adevărată paradă a modei. Stilul boho, emblematic pentru acest festival, a revenit în forță, dar într-o variantă mult mai rafinată, adoptată de vedete precum Lisa, Anya Taylor-Joy și Teyana Taylor. E drept că spiritul liber a rămas, însă interpretările sunt complet noi.

De la coroane de flori la accente subtile

Dacă în anii 2010 peisajul Coachella era dominat de veste de piele întoarsă, pantaloni scurți din piele și bluze romantice cu volane (gândește-te la vibe-ul Tumblr de la acea vreme), acum lucrurile stau puțin diferit. Moda festivalului a evoluat. Să fim serioși, coroanele de flori au dispărut complet din peisaj, fiind înlocuite de o abordare mult mai modernă și personalizată a stilului boem.

Lisa și Anya Taylor-Joy: Boho cu atitudine rock

Hai să vedem cum au interpretat vedetele acest trend. Lisa, membra trupei Blackpink, a ales o abordare discretă, dar de efect. Ea a combinat o rochie mini albă din macrame cu o geacă supradimensionată din piele și o pereche de cizme de cowboy. Nu a fost un look boho clasic, ci mai degrabă un indiciu, o sugestie cu o tentă mult mai rock.

Recomandari Stilul anilor ’60 reinventat – kate Middleton, inspirată de Jackie Kennedy

Iar Anya Taylor-Joy a mizat pe o abordare similară, purtând un top stil maiou cu șireturi, pantaloni mulați din piele și o geantă Gucci de un roșu aprins. Ținuta ei a fost adiacentă stilului boho, dar mult mai elegantă și minimalistă.

Teyana Taylor duce franjurii în viitor

Alte vedete, în schimb, au preferat o abordare maximalistă. La Revolve Festival, Teyana Taylor a apărut într-o rochie argintie din plasă cu franjuri metalici, pe care a accesorizat-o cu o piesă avangardistă pentru față de la Schiaparelli. A fost o reinterpretare futuristă a clasicei rochii maxi cu franjuri. V-ați fi gândit vreodată la ochelari sculpturali Schiaparelli în deșert? Cântăreața Chappell Roan a mers și ea pe o variantă completă, cu o ținută de inspirație renascentistă, formată dintr-o rochie cu umeri bufanți și o vestă brodată.

Mai puțin Instagram, mai mult stil personal

Această nouă direcție este susținută și de branduri precum Chloé, Staud și Zimmermann, care propun piese boho cu un aer proaspăt și actual.

Recomandari De ce stilul boho rămâne mereu actual

O schimbare evidentă.

Per total, stilul de la Coachella de anul acesta pare mai puțin despre a bifa niște look-uri pentru Instagram și mai mult despre exprimarea stilului personal prin piese neașteptate și distincte. Ce ne rezervă al doilea weekend? Așteptările includ mai multe carouri, franjuri și blugi rupți, dar cu siguranță în interpretări la fel de surprinzătoare.