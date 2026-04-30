Actrița Tilda Swinton și brandul britanic de tricotaje Hades și-au unit din nou forțele creative. După succesul primei lor colaborări din 2024, cele două părți lansează acum al doilea act, o colecție capsulă formată din șase piese, cu un nume plin de semnificație: „Notes From the Precipice” (Notițe de pe margine de prăpastie).

O colaborare născută din admirație

Poate te întrebi cum a început totul. Ei bine, povestea lor a început simplu și autentic, exact așa cum ne place. Tilda Swinton era, la început, doar o clientă a brandului fondat de surorile Cassie și Isabel Holland. Apoi, lucrurile au evoluat natural. „Tilda, care locuiește în Scoția, a început ca o clientă a Hades înainte de a ne contacta direct. O corespondență s-a transformat într-o colaborare, cu luni de zile de discuții pentru a finaliza designurile și imaginile creative”, au povestit cele două surori.

Și nu s-a oprit aici. Actrița a mers personal la fabrica Hades din Hawick, Scoția, pentru a-i cunoaște pe artizanii care au creat manual piesele din ambele colecții. O implicare totală, care arată respect pentru meșteșug.

De la excentricitate la poezie

Dacă prima colecție a fost un omagiu adus filmografiei Tildei, plină de simboluri excentrice, acum direcția este alta. „Am fost încântate că oamenii au îmbrățișat excentricitatea primei colecții, foarfece, mâini și sloganuri ciudate și minunate”, au spus fondatoarele Hades. Numai că de data aceasta, inspirația este mult mai profundă și personală.

Noua colecție este gândită ca o „explorare a vremurilor în care trăim”. Într-o analiză publicată recent de Wwd, surorile Holland explică de ce o a doua colaborare a fost inevitabilă. „Ea susține ciudatul și încurajează curiozitatea într-un mod care a propulsat eforturile noastre creative la Hades; cred că era inevitabil să ne reunim pentru a crea mai multe piese”, au adăugat ele. „Interesele Tildei și creațiile sale culturale în arta avangardistă, film și activism sunt vaste și ne oferă o inspirație amplă ca designeri.”

„Împrietenește-te cu haosul” și alte mesaje puternice

Hai să vedem concret ce aduce nou această capsulă. Colecția aduce un omagiu direct înțelepciunii și cuvintelor Tildei Swinton. Include fuste și o rochie din bumbac 100% pe care sunt imprimate (cu cerneală ecologică pe bază de apă) fragmente din poemul ei „Notes For Radical Living” și din discursul susținut la Berlinale în 2025.

Pe lângă acestea, vei găsi pulovere lejere, tot din bumbac 100%, cu sloganul „Make Friends With Chaos” (Împrietenește-te cu haosul). O declarație de stil, dar și de spirit.

Colecția este completată de genți de mână colorate, cu volane și sloganuri, realizate din materiale deadstock. O abordare sustenabilă și plină de personalitate.

Cuvintele Tildei Swinton despre parteneriat

Iar implicarea actriței este resimțită nu doar în design, ci și în cuvintele pline de căldură pe care le-a avut despre brand. Ea a descris parteneriatul ca pe o bucurie sinceră.

„Spiritul Hades este un lucru frumos: vivace, plin de spirit și entuziast contracultural, fiind în același timp dedicat celei mai înalte calități posibile a pieselor artizanale realizate în mod tradițional în inima Scottish Borders, casa familiei mele”, a declarat Swinton. „A fost o plăcere sinceră să le cunosc pe Cassie și Isabel și să fiu invitată să mă joc cu ele în această muncă fericită. Văd pentru ele un orizont tot mai luminos și este o onoare pentru mine să le numesc colege.”

Dacă te-ai îndrăgostit deja de aceste piese, trebuie să știi că prețurile variază între 237 și 677 de dolari. Colecția capsulă Tilda Swinton x Hades este disponibilă exclusiv pe site-ul brandului și la un pop-up special organizat în Soho, Londra.