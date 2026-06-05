Săptămâna modei pentru încălțăminte de la New York a adus o concluzie clară pentru sezoanele viitoare. Pantofii revin în forță, dar regulile jocului s-au schimbat complet. Brandurile și cumpărătorii prezenți la FFANY Market Week confirmă că, după ani de dominație a sneakerșilor masivi, direcția se mută rapid spre o eleganță relaxată și confort absolut.

Gândește-te la diminețile în care te uiți în dulap și pur și simplu nu știi cu ce să te încalți la birou, ca să arăți impecabil, dar să nu te doară picioarele la ora 14:00. Exact asta încearcă să rezolve noile colecții. întoarcerea la birou și reluarea evenimentelor sociale ne fac să căutăm acea pereche perfectă care combină stilul office cu o lejeritate pe care nu mai suntem dispuse să o negociem.

Revenirea la birou dictează noile reguli

Știi momentul ăla când toată lumea purta doar încălțăminte sport supradimensionată la absolut orice ținută? Ei bine, tendința respectivă începe să apună. Producătorii au înțeles că, deși iubim confortul adidașilor, vrem să arătăm din nou chic. Într-o analiză publicată recent de Wwd, se detaliază cum marile companii investesc masiv în hibrizi și tehnologii de confort ascunse sub un design extrem de rafinat.

„Între întoarcerea oamenilor la birou și participarea la evenimente, și lucrurile care par puțin mai luminoase, oamenii sunt entuziasmați să poarte pantofi noi, care sunt confortabili și stilați.” – Sandi Mines, președinte FFANY

Iar asta se vede peste tot. Modelele cu profil redus aduc un suflu proaspăt. siluetele de inspirație Mary Jane sau balerinii modernizați ne încurajează să explorăm opțiuni mai ușoare și mult mai versatile pentru zilele pline.

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Dar adevărata surpriză vine din zona mocasinilor. Designerul Javier Suarez, care tocmai și-a lansat propria linie omonimă, explică perfect această trecere. El subliniază că sneakerșii au dominat spiritul vremii aproape un deceniu, dar acum estetica respectivă începe să pară obosită. Am închis cercul, iar un mocasin fin redevine semnalul clar al unui stil asumat.

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Artizanat versus algoritmi

Și pentru că vorbim de lucruri făcute cu suflet, brandul italian Arteana ne amintește de ce iubim detaliile fine în garderoba noastră. Colecția lor include pantofi cu inserții de macrameu realizat manual, inspirat de tradiția insulei Burano din apropierea Veneției.

„Fiecare floare este realizată complet manual și necesită o abilitate remarcabilă din partea artizanilor noștri.” – Veselina Chebanova, director creativ Arteana

Numai că, în culisele industriei, o altă discuție prinde avânt. Cât de mult lăsăm inteligența artificială să ne deseneze pantofii? Răspunsurile sunt împărțite. În timp ce unii o folosesc strict administrativ pentru a găsi noi buticuri unde să-și vândă marfa, alții refuză complet ideea în procesul de creație. Reprezentanții brandului Birdies, de exemplu, mizează exclusiv pe expertiza umană și pe autenticitate, ascultând direct ce își dorește clienta, fără algoritmi la mijloc.

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Colecțiile prezentate acum la New York vizează deja primăvara anului 2027, așa că procesul de producție este abia la început. Până când aceste modele vor ajunge efectiv pe rafturile magazinelor noastre preferate, rămâne de văzut cât de repede vom face tranziția în propriile dulapuri. Tu ești pregătită să renunți la sneakerșii tăi de zi cu zi pentru o pereche de mocasini eleganți?