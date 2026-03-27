Zendaya a uimit pe toată lumea la premiera din Roma a filmului „The Drama”, unde a apărut într-o rochie neagră Armani Privé. Cu un decolteu foarte adânc, ornat cu aplicații strălucitoare, și o talie structurală, silueta părea familiară. Și pe bună dreptate, pentru că rochia este, literalmente, a lui Cate Blanchett.

Cei mai atenți observatori ai covorului roșu au recunoscut imediat piesa vestimentară, identică cu cea purtată de Cate Blanchett la Festivalul de Film de la Veneția de anul trecut.

Un „ceva împrumutat” cu strategie

Gestul este, de fapt, unul foarte calculat. Se potrivește perfect cu tematica nupțială a noului film al actriței, fiind un fel de „ceva împrumutat”. Strategia nu e nouă pentru Zendaya. La premiera din Los Angeles, ea a repurtat o rochie albă Vivienne Westwood pe care o purtase la Oscarurile din 2015, bifând astfel și un „ceva vechi”.

Stilistul ei, Law Roach, cunoscut ca „arhitect de imagine”, a confirmat imediat teoria pe Instagram, postând în story-ul său un mesaj simplu și direct: „Mulțumesc, Cate Blanchett.”

Regina reciclării vestimentare

Iar când vine vorba de repetarea ținutelor, nimeni nu o face mai bine ca Blanchett. Înainte de a o purta la Festivalul de la Veneția, actrița a mai apărut în aceeași rochie Armani Privé la Premiile SAG din 2022. Repurtarea ținutelor este o practică obișnuită pentru ea, un gest lăudat pentru sustenabilitate. Ba chiar, în acest sezon de premii, Vogue a creat un premiu inaugural numit „Premiul de Sustenabilitate Cate Blanchett pentru Cea Mai Bună Modă Vintage sau de Arhivă”.

Lucrurile nu au stat mereu așa.

Cum s-au schimbat vremurile

Să ne întoarcem în timp, în 2006. Reese Witherspoon apare la Globurile de Aur în ceea ce credea că este o rochie Chanel vintage. Numai că rochia nu era chiar vintage, ci din colecția couture 2002, iar Kirsten Dunst o purtase cu trei ani înainte, în 2003. A urmat un mini-scandal sartorial.

Publicistul lui Witherspoon de la acea vreme și-a exprimat dezamăgirea, iar echipa de PR de la Chanel a fost nevoită să clarifice că o rochie atât de recentă nu poate fi considerată vintage, cerându-și scuze pentru scăpare. E greu de crezut că o astfel de situație ar mai putea agita apele în media de astăzi, nu-i așa?

De la scandal la strategie de marketing

Astăzi, repurtarea unei ținute este fie o declarație de sustenabilitate, fie o mișcare de marketing extrem de isteață. Un exemplu recent a avut loc la Festivalul de Film de la Veneția din 2025. Atunci, Julia Roberts și Amanda Seyfried au purtat ținute identice, create de Dario Vitale, directorul de creație de la Versace, oferind astfel o avanpremieră a colecției sale de debut.

V-ați fi imaginat așa ceva acum 20 de ani? Cum s-au schimbat vremurile! Joan Rivers, de exemplu, avea o rubrică întreagă (devenită celebră) numită literalmente „Bitch Stole My Look” („Cățeaua mi-a furat look-ul”).