Ducesa Sophie, în vârstă de 61 de ani, a atras toate privirile la inaugurarea Centrului Memorial pentru Veterani „Regina Elisabeta a II-a” de la Royal Hospital Chelsea. A purtat o rochie albastră electric, o creație pe care a mai îmbrăcat-o în luna martie. Numai că de data aceasta, fanii regali au fost de acord că este una dintre cele mai bune apariții ale sale de până acum.

O vizită cu scop precis

Evenimentul a marcat un moment important pentru comunitatea de veterani. Contul oficial de Instagram al Familiei Regale a publicat imagini de la eveniment, însoțite de un mesaj clar despre scopul vizitei. „Ducesa de Edinburgh a inaugurat oficial Centrul Memorial pentru Veterani Regina Elisabeta a II-a la @RoyalHospitalChelsea.”

Noul centru are o misiune bine definită. „Acest nou centru va oferi un spațiu primitor pentru veterani, unde aceștia pot socializa, rămâne activi și lega prietenii.” Iar vizita ducesei a fost una implicată. „În timpul vizitei, Ducesa a făcut un tur al centrului și s-a întâlnit cu veteranii care beneficiază de Programul de Outreach pentru Veterani al Chelsea Pensioner.”

Detaliile unei ținute de peste 3.000 de lire

Pentru această ocazie, Sophie a ales să poarte din nou rochia maxi tip cămașă, modelul Phelan de la Gabriela Hearst, confecționată din twill de mătase imprimat în nuanțe de bleumarin electric. Prețul acesteia? 2.646,82 lire sterline. Piesa vestimentară (pe care a mai purtat-o în martie, la deschiderea unei noi școli de muzică) i-a complimentat tenul și a ieșit în evidență prin gulerul ascuțit și o fundă dramatică legată sub acesta. Rochia avea mâneci bufante strânse la încheieturi și o curea cusută care i-a subliniat talia.

Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto Jimmy Choo, modelul ‘Love 85’, din piele maro deschis cu textură de crocodil. A purtat un clutch albastru Cleo de la Sophia Hasburg, în valoare de 330,85 lire, și o pereche de cercei mici, placați cu aur, de la Giulia Barela, care au costat 140,25 lire. Părul blond a fost strâns într-un coc lejer la ceafa gâtului.

Reacția fanilor: „Nu e deloc demodată!”

Apariția ducesei nu a trecut neobservată pe rețelele de socializare, unde fanii i-au lăudat alegerea vestimentară. Pe bune, comentariile au fost copleșitor de pozitive.

„Rochie superbă, una dintre cele mai bune ale ei”, a scris un admirator. Un altul a fost de acord, adăugând: „Superb!!!! Chiar și acel coc simplu este perfect pentru ansamblu.” Cel mai tranșant comentariu a subliniat însă progresul stilistic: „Aceasta este cea mai bună apariție a ei pe care am văzut-o, rochia are o croială și o culoare frumoase, nu e demodată, fără espadrile!”

Dar de ce a stârnit atâtea aprecieri?

Secretul culorilor, explicat de un stilist

Susie Hasler, expertă în cromatică și stilist personal premiat la Styled By Susie, a explicat de ce albastrul o avantajează atât de mult pe Ducesă. Ea susține că Sophie se încadrează în tipologia cromatică de primăvară. Cum vine asta?

„Arată atât de radiantă în nuanțe clare, înălțătoare. Gândiți-vă la culori vii, verzi proaspeți, corai, acvamarin și albastru cald”, a dezvăluit Susie. Potrivit acesteia, culorile alese de Sophie se potrivesc perfect cu trăsăturile ei. „Toate acestea oglindesc tenul ei cald și strălucitor și aduc o adevărată senzație de energie ținutelor sale.”

Potrivit expertei, cea mai mare calitate vestimentară a Sophiei este abilitatea de a echilibra vibrația culorilor cu delicatețea croielilor.