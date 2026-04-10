Supermodelul suedez Elsa Hosk a uimit pe toată lumea. Ea a anunțat că este însărcinată în șase luni cu al doilea copil, pe care îl așteaptă alături de logodnicul ei, omul de afaceri britanic Tom Daly. Anunțul a venit într-un mod cu totul neașteptat, printr-o serie de fotografii artistice.

Anunțul surpriză de pe Instagram

Până acum, postările recente ale modelului se concentrau pe trenduri îndrăznețe și pe look-uri de la propriul ei brand, Helsa. Nimeni nu se aștepta la asta, pe bune. Dezvăluirea a fost însă o mișcare perfect orchestrată. Pe Instagram Stories, a postat un simplu „Surpriză!”, alături de un pictorial uluitor.

Iar pe contul principal, a confirmat vestea cu o serie de fotografii în care își etalează burtica de gravidă și mesajul: „Am crescut o mică «gălușcă» în ultimele 6 luni!!! Mulțumesc @yuliagorbachenko @panosphair pentru cea mai distractivă zi în care ne-am jucat și am surprins acest corp în creștere.”

O familie în creștere

Fostul înger Victoria’s Secret își mărește astfel familia. Ea și logodnicul ei sunt deja părinții unei fetițe, Tuulikki Joan, născută în 2021. La acea vreme, Elsa a împărtășit cu fanii experiența intimă a nașterii naturale acasă, în apă. Deși încă nu se știe dacă bebelușul, așteptat în această vară, va fi băiat sau fată, bucuria este cu siguranță imensă în familia lor.

Val de felicitări de la supermodele

Vestea a declanșat, cum era de așteptat, un val de aprecieri și felicitări din partea elitei modei. Dar cine sunt vedetele care i-au lăsat mesaje? Practic, un catalog al regalității Victoria’s Secret. Gigi Hadid i-a comentat: „Dă-i bătaie, mămică!!!!”, în timp ce Ashley Graham a scris entuziasmată: „Sunt atât de entuziasmată pentru voi toți!!! Vești minunate!!!!”.

Lista a continuat cu nume grele precum Alessandra Ambrosio, Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Sara Sampaio și Lily Aldridge, printre multe altele.

Baby boom în lumea modei

Anunțul Elsei nu face decât să sublinieze un trend tot mai vizibil în industrie. Tot mai multe modele aleg să împărtășească public parcursul sarcinii, normalizând maternitatea într-un domeniu cunoscut pentru standardele sale rigide. Un exemplu recent este Jasmine Tookes, care a defilat pe podiumul Victoria’s Secret în timp ce era însărcinată anul trecut (un moment memorabil pentru fani) și a născut al doilea copil, un băiețel pe nume Mateo Ira, pe 28 noiembrie 2025.

dacă Elsa își va face apariția obișnuită la Festivalul de Film de la Cannes luna viitoare.

Ea este o prezență favorită pe Croazetă.

În 2023, cititorii publicației ¡HOLA! au votat-o cel mai bine îmbrăcată invitată a festivalului, depășind iconuri de stil precum Beatrice Borromeo și Natalie Portman.