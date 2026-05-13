Ti s-a intamplat vreodata sa vezi o rochie superba pe covorul rosu si sa te gandesti la ea zile intregi? Pentru femeile care iubesc moda si estetica rafinata, Festivalul de Film de la Cannes este exact acel loc unde designul prinde viata, iar fanii abia asteapta editia de anul acesta. Si sa fim sincere, cand vine vorba despre aparitii absolut memorabile, supermodelul Elsa Hosk este pur si simplu imposibil de ignorat.

Eleganta in nuante de crem si pene de strut

Anul trecut, in 2025, Elsa a deschis seria aparitiilor sale de la Cannes intr-un mod care a atras toate privirile pasionatilor de fashion. A ales o rochie personalizata, creata special pentru ea de Anastasia Zadorina. Vorbim despre o nuanta de crem delicata, cu un corset fara bretele, drapat complex, si o talie stransa care curgea impecabil intr-o fusta voluminoasa in linie A, cu o pliere fina.

Mic detaliu, mare diferenta.

Recomandari Festivalul de la Cannes 2026 aduce rochii florale si minimalism. Noua tendinta de pe covorul rosu

Tivul rochiei era puternic impodobit cu pene de strut luxoase, dandu-i acel aer eteric si o miscare care amintea de vechiul Hollywood. Si pentru ca un astfel de look cerea accesorii pe masura, modelul a purtat un colier tennis delicat din diamante, cu un pandantiv subtil in forma de picatura, alaturi de cercei asortati din diamante care au completat linia eleganta a gatului. Pentru a pastra estetica de inspiratie vintage, Hosk si-a coafat parul intr-un coc elegant, dat pe spate, cu onduleuri moi care ii incadrau perfect fata.

Dramatismul unei tinute vintage semnate Mugler

Pentru a doua sa aparitie din 2025, supermodelul a schimbat complet registrul vizual. A optat pentru o estetica mai intunecata si plina de mister, purtand o piesa vintage semnata Mugler. Asa cum povesteste Theblast intr-un material recent dedicat festivalului, rochia lunga pana in pamant, mulata pe corp, prezenta detalii orizontale cu nervuri care creau iluzia unei „rochii goale” semi-transparente pe trunchi si picioare.

Dar piesa de rezistenta a fost cu totul alta.

Recomandari Elsa Hosk anunță a doua sarcină la 6 luni cu un pictorial nud spectaculos

Peste aceasta rochie care ii imbratisa formele a purtat o capa de opera voluminoasa (cu exterior din catifea neagra si captuseala din satin auriu-sampanie) care a adaugat o doza de dramatism regal intregului ansamblu. Intre noi fie vorba, contrastul adus de acel choker din perle suprapuse, strans ferm pe gat, a echilibrat perfect designul indraznet. Pantofii negri cu varf ascutit si un coc impletit extrem de structurat au definitivat aceasta aparitie sofisticata.

Stralucire aurie si iluzia optica din 2023

Iar lucrurile nu s-au oprit aici garderoba ei de pe Riviera Franceza. A treia ei tinuta de la Cannes 2025 a fost o rochie Valentino aurie, radianta, care stralucea superb sub luminile bliturilor. Corsetul structurat, cu decolteu drept, ii punea in valoare silueta, inainte de a face tranzitia catre o banda neagra in talie. Sub talie, rochia se deschidea dramatic intr-o fusta cu mai multe niveluri, formata din straturi pliate asemanatoare unui evantai, separate prin dantela neagra si insertii din organza transparenta. Intregul ansamblu a fost ridicat la un alt nivel de un colier uimitor cu diamante in forma de para.

Totusi, daca dam timpul putin inapoi, ajungem la unul dintre cele mai discutate momente ale ei, cel din 2023. Atunci a imbracat o creatie couture Viktor & Rolf. Rochia complet deconstruita prezenta un corset nud fara bretele, purtat pe sub o rochie din tul albastru deschis, creand iluzia ca piesa exterioara aluneca pur si simplu de pe baza structurata de dedesubt. Stratul de tul avea un decolteu in forma de inima, o fusta plisata voluminoasa si funde din satin albastru deschis in talie. Acest design avangardist a devenit rapid viral si a ramas preferatul fanilor chiar si ani mai tarziu.

Recomandari Kylie Jenner si Sabrina Carpenter readuc corsetul in tendinte. Cum il porti in oras

Asteptarile pentru noul sezon de festival

Numai ca asteptarea pentru editia de anul acesta atinge deja cote maxime in comunitatile de fashion. Conturile de fani au inceput sa redistribuie aceste momente iconice de pe covorul rosu, declarand-o pe Elsa unul dintre cei mai asteptati oaspeti de la Cannes. Pe 12 mai 2026, contul de Twitter @fashionitgirl a rezumat perfect sentimentul general, scriind exact asa: „Sper cu adevărat că Elsa Hosk ne va binecuvânta din nou cu ținutele ei de pe covorul roșu în acest an”.

Dincolo de rochiile spectaculoase de la festival, supermodelul continua sa atraga atentia in spatiul public prin diverse proiecte personale, cel mai recent exemplu fiind o sedinta foto de maternitate indrazneata in care si-a etalat burtica de gravida.