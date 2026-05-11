Prințesa de Wales, Kate Middleton, are la dispoziție seiful regal plin cu bijuterii istorice uluitoare. Dar soția Prințului William, ajunsă la 44 de ani, a decis să își construiască propria colecție de cercei, o investiție de peste 22.000 de lire sterline, creată special pentru a fi lăsată moștenire fiicei sale, Prințesa Charlotte.

Secretul din spatele brandului ales de Kate

Să fim sincere, oricare dintre noi ar fi tentată să poarte doar diamantele Coroanei dacă ar avea ocazia. Numai că viitoarea regină a ales altă cale. A apelat la un designer cu sediul în Chelsea, Robinson Pelham, formând o colecție mică, dar de mare impact.

„Ar fi ușor să recurgă în mod implicit la arhiva regală cu toate piesele ei magnifice și decadente, dar comandându-și propriile piese și alegând un bijutier cunoscut pentru piese unice și pline de bucurie, Kate nu își diluează în niciun fel stilul și personalitatea”, ne spune Jessica Flinn-Allen, designer de bijuterii cu o diplomă în prelucrarea metalelor și fondatoarea Jessica Flinn Fine Jewellery.

Cerceii de mireasă și simbolul familiei

Ți s-a întâmplat vreodată să porți o bijuterie doar pentru că îți amintește de mama ta? Pentru Kate, conexiunea cu familia este esențială în alegerile ei de stil.

Cerceii purtați în ziua nunții ei din 2011 (al căror preț este necunoscut, fiind o piesă la comandă) sunt cu adevărat atemporali. Așa cum explică specialista, designul lor poartă o greutate emoțională uriașă.

„Comandată de familia ei pentru ziua ei cea mare, frunza de stejar și ghinda se spune că sunt un semn din cap către stema familiei, iar stilul a fost gândit cu atenție pentru a fi în concordanță cu tiara Cartier purtată de Kate din colecția regală a Reginei.”

Prințesa a mai purtat acești cercei în Duminica Paștelui din 2019, dar și la o petrecere în grădină la Palatul Buckingham, în luna mai a anului trecut. Iar pasiunea pentru acest brand pare să fie o trăsătură de familie. Mama ei, Carole Middleton, deține o pereche de cercei Robinson Pelham în valoare de 14.300 de lire sterline, pe care Kate i-a împrumutat pentru premiera filmului Spectre la Royal Albert Hall, în 2015.

Investiția în piese care pot fi purtate de generații

Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, alegerile Prințesei ascund un mesaj subtil despre sustenabilitate și susținerea antreprenoriatului feminin.

„Aceste piese de investiție pot fi purtate din nou și din nou și sunt potențiale piese de moștenire pentru copiii și nepoții ei. Acest lucru le face mult mai semnificative și mai speciale, în special piesele lui Kate care au fost comandate de familia ei pentru nunta ei, asigurându-se că o bucată din familia ei rămâne cu ea atunci când pășește în viața regală.”

Între noi fie vorba, acest concept de a investi în piese atemporale a devenit extrem de popular și la noi, atelierele românești de bijuterii fine înregistrând în ultimii ani o creștere a cererilor pentru cercei din aur cu diamante, creați special pentru a fi lăsați moștenire din mamă în fiică.

Jessica adaugă: „Alegând aceste piese, ea sprijină, si o afacere cu sediul în Marea Britanie, deținută de femei, ceea ce se aliniază cu natura ei incluzivă și de susținere. Prințesa Kate arată cum alegerile de bijuterii nu sunt doar despre piese drăguțe și strălucitoare – ele fac o declarație despre cine ești și aduc bucurie și conexiune.”

Modelele preferate pentru evenimentele speciale

Iar acum hai să trecem în revistă piesele exacte pe care le poartă la evenimente de top.

Mic detaliu, mare diferență.

Pentru premiera filmului Top Gun din 2022, a purtat modelul „Tsar Star White Gold And Diamond Studs And Drops” (apărut în 2024 și evaluat la 11.195 de lire sterline). „Aceste cercei cu siluetă de stea sunt purtați din nou ca piesă de rezistență cu un aspect altfel foarte elegant și discret. Ele aduc un element de strălucire și farmec look-ului ei și îi arată latura distractivă”, spune Jessica.

Apoi, în decembrie 2025, la slujba anuală de colinde „Together at Christmas” găzduită la Westminster Abbey, a ales o altă pereche de 11.195 de lire sterline. „Perfecți pentru un look de Crăciun, acești cercei în formă de stea încrustați cu diamante cu mai multe căi pot fi purtați ca știfturi sau picături”, spune Jessica, adăugând că „alegerea lui Kate de a-i purta sub formă de picături este atât de distractivă și face ca bijuteriile să fie vedeta spectacolului cu o ținută pudică.”

Pentru ziua de Crăciun 2024, a optat pentru o pereche de 5.995 de lire sterline. „Acești cercei uimitori sunt un semn din cap către stilul vintage cu monturile lor cu diamante cu șase gheare, dar au un fler modern cu pietrele lor semiprețioase de topaz albastru în formă de semilună și lacrimă”, ne spune Jessica.

Eleganța discretă din turneele regale

Nu putem uita nici turneul regal din Suedia din 2018. Acolo, pe atunci Ducesa de Cambridge a purtat modelul „Oxygen Aspen earrings”, cu un preț de 4.900 de lire sterline.

„Kate a optat pentru un cercel care iese în evidență, fără a fi niciodată strident”, spune Jessica. „Silueta în formă de lacrimă este un clasic, iar cerceii cu picătură fac o alegere atrăgătoare, dar elegantă. Combinația dintre acești cercei mari cu picătură cu o rochie cu model se simte festivă și plină de bucurie.”

Și exact asta ne demonstrează că o garderobă de bijuterii se construiește treptat, cu piese versatile care pot transforma instantaneu o rochie de zi într-o ținută impecabilă de seară, perfectă pentru a fi purtată zeci de ani de acum înainte.