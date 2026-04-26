Kate Middleton a participat singură la comemorările anuale de Ziua Anzac pe 25 aprilie, o premieră pentru ea. Prințesa de Wales a depus o coroană de flori la Cenotaf și a participat la slujba de la Westminster Abbey în numele Regelui Charles al III-lea, într-o ținută sobră, dar cu bijuterii care spun o poveste aparte.

O ținută sobră, dar plină de semnificații

Prințesa a respectat un ritm vestimentar clasic, optând pentru un ansamblu complet bleumarin. A purtat un palton customizat Alexander McQueen, creat de Sarah Burton, cu umeri accentuați, revere albe ascuțite și o talie bine marcată, la care a atașat o insignă comemorativă în formă de mac. E drept că prințesa deține mai multe versiuni ale acestui model de palton McQueen. Și-a făcut apariția și cu o pălărie nouă, o creație personalizată Jane Taylor London în formă de lacrimă, cu o fundă supradimensionată la spate. În picioare a avut pantofi asortați Gianvito Rossi, iar geanta a fost un model Nano Montreal de la DeMellier, un brand londonez pe care Kate îl preferă pentru siluetele structurate.

Bijuteriile, un omagiu dublu

Dar alegerea bijuteriilor a fost cu adevărat pertinentă pentru această ocazie. Colierul său cu pandantiv de tanzanit de la G. Collins & Sons este considerat a fi un cadou de la soțul ei, Prințul William, pe care l-a purtat pentru prima dată în martie 2015. Acesta are o piatră de tanzanit în formă de pară, înconjurată de diamante și montată în platină. De-a lungul anilor, a purtat colierul și cerceii asortați de câteva ori, inclusiv la întâlnirea cu președintele de atunci Barack Obama și Prima Doamnă Michelle Obama, în timpul vizitei lor în Marea Britanie din 2016.

Numai că de data aceasta, Catherine a asortat colierul cu o pereche de cercei cu safire care au aparținut regretatei sale soacre, Prințesa Diana.

Povestea cerceilor purtați de Lady Di

Cerceii cu diamante și două safire mari, strălucitoare, se crede că au fost un cadou de nuntă pentru Diana, pe atunci Prințesă de Wales. Istoria lor este, pe bune, impresionantă. Diana i-a purtat pe coperta British Vogue în 1994, când a împlinit 33 de ani. I-a purtat și în timpul unui turneu în Melbourne și, cel mai faimos moment, când a dansat cu John Travolta la o cină de gală la Casa Albă în noiembrie 1985. Lista continuă cu aparițiile de la Council of Fashion Designer Awards din 1995 și Met Gala din 1996.

O istorie impresionantă.

Iar aceste bijuterii prețioase și sentimentale sunt scoase regulat din cutia de bijuterii a lui Kate Middleton. Prințesa i-a mai purtat de două ori la parada ceremonială Trooping the Colour. V-ați gândit vreodată ce greutate simbolică poartă o astfel de bijuterie?

Ce înseamnă Ziua Anzac

Evenimentul în sine are o încărcătură specială, după cum a transmis și un mesaj oficial al familiei regale. „Slujba îi comemorează pe toți australienii și neo-zeelandezii care și-au pierdut viața în conflicte și îi recunoaște pe toți cei care au servit. De la Gallipoli până în prezent. Onorându-i pe toți australienii și neo-zeelandezii care au oferit atât de mult în serviciul lor de Ziua ANZAC. Să nu uităm.” În aceeași zi, Prințesa Anne a participat și ea la îndatoririle regale, conducând comemorările de la Wellington Arch, Hyde Park Corner.

Obiceiul Catherinei de a purta bijuterii și haine încărcate de semnificație rămâne o semnătură a stilului său. Chiar la începutul acestei săptămâni, pentru a o onora pe regretata Regină Elisabeta a II-a la ceea ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare, Kate a ales să poarte un colier de perle cu trei șiraguri care i-a aparținut bunicii soțului ei.