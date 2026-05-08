Regina Mary a Danemarcei a demonstrat încă o dată că eleganța nu ține cont de etichete cu prețuri exorbitante. La cina Global Fashion Agenda de la Statens Museum, suverana a atras toate privirile purtând o fustă de la un brand de mass-market și o pereche de cercei cu diamante care ascund o poveste de familie emoționantă.

Secretul din garderoba reginei

Te-ai gândit vreodată că o regină ar purta o rochie modificată de 150 de lire? Exact asta a făcut Mary. A ales o fustă verde în linie A, dintr-un material verde măsliniu cu imprimeu jacquard care îi cădea până la glezne, parte din linia Conscious Collection de la H&M. A asortat-o perfect cu o bluză Jesper Høvring petrecută și pantofi cu toc alb din plasă de la Jimmy Choo.

Așa se face moda adevărată.

Recomandari Decizia care schimba totul pe covorul rosu. Ce a facut o sportiva de 23 de ani la Met Gala

Numai că piesa de rezistență a fost inițial o rochie. Regina a dus-o la croitor și a transformat-o într-o fustă extrem de versatilă, pe care a purtat-o prima dată tocmai în 2018, la Copenhagen Fashion Summit. Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine am aflat și un detaliu amuzant despre această ținută. Jurnalista Signe Wenneberg a apărut la același eveniment cu un look aproape identic. „Și acum s-a întâmplat asta! Ceea ce este destul de incredibil – pentru că, se pare, amândouă am pus un croitor să coasă o rochie de la H&M Conscious Exclusive într-o fustă și am ales o cămașă albă pentru bărbați,” a povestit ea.

Iar coincidențele nu s-au oprit aici. Jurnalista a adăugat amuzată: „Eu am purtat ținuta ieri, în Ziua 1. Prințesa Moștenitoare este fotografiată astăzi, în Ziua 2.”

O lecție despre sustenabilitate și iubire

Dincolo de hainele reciclate inteligent, regina a ales să poarte o pereche de cercei cu pandantiv din diamante Bruun Rasmussen. Aceste bijuterii (care se află în colecția ei din 2017) au o valoare sentimentală uriașă. Până la urmă, stilul personal înseamnă și să dai viață amintirilor. În 2025, Mary i-a împrumutat fiicei sale, Prințesa Isabella, exact acești cercei pentru petrecerea de 18 ani, organizată la Teatrul Regal. Atunci, tânăra i-a asortat cu o rochie neagră Jesper Høvring cu fir strălucitor.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Decizia care schimba totul dupa ani de petreceri si nopti pierdute

Și relația lor vestimentară funcționează perfect în ambele sensuri. În martie 2025, regina a fost văzută împrumutând paltonul roz Dolce & Gabbana al fiicei sale. Pe bune, de câte ori nu ai făcut și tu schimb de haine cu mama sau cu sora ta?

Viitorul modei regale arată cu totul altfel

Pasiunea pentru piese accesibile a fost transmisă mai departe. La împlinirea a 19 ani, în aprilie 2026, Prințesa Isabella a purtat o fustă midi din tul negru. Piesa făcea parte din colaborarea din 2019 a casei Giambattista Valli Paris cu H&M. Tânăra a temperat dramatismul fustei cu un pulover crem simplu și pantofi cu toc din piele întoarsă de la Tony Bianco.

Dar hai să vedem ce spun experții despre această alegere curajoasă. Stilista Sian Clarke a analizat ținuta în detaliu. „Prințesa Isabella are o abordare atât de contemporană a stilului regal și cred că va fi un pionier pentru modul în care membrii familiei regale vor alege să se îmbrace pe viitor,” a explicat ea.

Recomandari Ce se intampla cu bijuteriile tale preferate. Decizia care schimba totul de azi

O abordare care rupe tiparele clasice de la palat. „Ținuta ei de ziua de naștere se simte ca un amestec frumos a două stiluri. Primul. Șic, clasic, calm și încrezător, reflectat în culorile neutre și simplitatea siluetei. Apoi a doua jumătate… Acea fustă incredibilă. Aduce dramă, personalitate și un sentiment real al sinelui,” a mai precizat Clarke. Tânăra prințesă a demonstrat astfel că o fustă de balet neagră din tul poate deveni piesa centrală a unei ținute de zi cu zi.