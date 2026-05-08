V-ați gândit vreodată că idolul absolut al modei ar putea renunța la pantofii de mii de dolari pentru o ținută de mall? Sarah Jessica Parker tocmai a făcut asta și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Actrița în vârstă de 61 de ani a demonstrat că stilul adevărat nu ține cont de eticheta de pe haine, purtând o ținută din cap până în picioare de la celebrul retailer britanic accesibil.

Când spui Carrie Bradshaw, te gândești imediat la o garderobă fabuloasă, plină ochi cu piese de la Dior, Alexander McQueen, Manolo Blahnik și Prada. Să fim serioși, hainele ei de pe ecran și din viața reală valorează o avere, transformând-o într-unul dintre cele mai prolifice icon-uri de stil din lume, grație rolului ei aclamat de critici din Sex and the City.

Dar lucrurile stau puțin diferit în realitatea de zi cu zi.

O aparitie care schimba complet regulile jocului

Actrița nu s-a ferit niciodată de surprize accesibile sau de accesorii ieftine ocazionale, cum a fost acea rochie cu imprimeu de la Forever 21 din anul 2021. Deși gusturile ei tind de obicei spre piese de lux, făcute la comandă, acum a dus lucrurile la un cu totul alt nivel.

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm că soția lui Matthew Broderick a participat la deschiderea noului magazin flagship Primark din Manhattan purtând o ținută completă de la cel mai faimos magazin de pe strada principală din Marea Britanie. A fost însoțită de cel mai bun prieten al ei, Andy Cohen, alături de vedeta din Love Island, Maura Higgins, și actrița Emily Ratajkowski.

Și ce ținută a ales? Una absolut spectaculoasă. Sarah Jessica a purtat un costum supradimensionat, de culoare gri deschis, cu nasturi negri statement. Croiala pătrățoasă a fost direcțională, modernă, dar elegantă, punând în valoare o croitorie masculină cu un aer de înaltă modă. A asortat totul cu un camizol contrastant, tivit cu dantelă și cu un decolteu asimetric cu buline. Totul, din cap până în picioare, a fost de la Primark.

Iar această alegere ne arată ceva foarte clar. Când Primark a ajuns și în România, deschizând magazine uriașe în București și Timișoara, multe femei s-au bucurat că pot accesa aceleași colecții pe care le poartă acum marile vedete la New York. Pe bune, nu ai nevoie de un buget de Hollywood ca să arăți impecabil la birou sau la o ieșire cu fetele. Să fii tu însăți înseamnă să porți ceea ce te face să te simți bine, indiferent de prețul de pe etichetă.

Pasiunea secreta pentru brandurile britanice

Gustul ei pentru haine este faimos de unic, iar cunoștințele sale în materie de modă sunt atât de vaste. O iubitoare a talentului din Marea Britanie, ea a purtat o varietate de articole de la branduri din Londra, demonstrând că știe exact cum să combine luxul cu inovația.

Dacă dăm timpul înapoi cu zece ani, în 2016, Sarah Jessica a apelat la brandul britanic de lux Needle & Thread London, îmbrăcând mult râvnita lor rochie cu volane „Supernova” la o gală de premiere din Big Apple. O afișare uimitoare de tul alb stratificat, cu o presărare eterică de paiete somptuoase, stilul cu umerii goi a făcut parte din colecția Resort 2017 a brandului. Pentru a-i da acel aer inconfundabil de Carrie Bradshaw, a asortat ansamblul cu sandale din satin turcoaz, contrastante.

Cifrele vorbesc de la sine.

Nu s-a oprit aici. În 2025, superstarul global a purtat o pereche de pantofi plați Mary Jane cu barete în formă de T, de la magazinul britanic de lux L.K. Bennett. A fost surprinsă purtându-i în timp ce filma pentru „And Just Like That” pe străzile elegante din Manhattan, atrăgând toate privirile trecătorilor.

Efectul Carrie Bradshaw vinde orice in cateva minute

Fie că alege un brand de lux sau o piesă de la un magazin de masă (cum a făcut recent la New York cu Primark), influența ei este uriașă. În 2024, mama a trei copii a promovat brandul britanic O Pioneers, în timp ce locuia la Londra pe durata participării sale în piesa „Plaza Suite” la The Savoy Theatre. Actrița a vizitat magazinul O Pioneers și a ales o fustă imprimată absolut superbă.

Fondatoarele O Pioneers, Clara și Tania, s-ar fi jucat cu diferite resturi de materiale și au dat viață visului starului din Hocus Pocus. Modelul, cu o lungime de la jumătatea gambei până în pământ, are buzunare laterale mari și a fost o adevărată piesă de rezistență. După ce Sarah Jessica a postat o fotografie cu ea, fusta care costa 395 de lire sterline s-a epuizat în exact 45 de minute.