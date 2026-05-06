Te-ai dus vreodată să cumperi pâine și ouă și te-ai întors acasă cu o rochie nouă superbă? Fix asta se întâmplă acum la nivel global, unde liniile vestimentare ale supermarketurilor au ajuns în top 10 retaileri de haine din Marea Britanie, depășind giganți precum Zara și Asos.

Secretul bine pastrat al stilistilor

Iar dacă ți se pare ciudat să îți iei hainele de birou de pe același culoar cu lactatele, stai puțin să vezi cifrele. Liniile in-house precum Nutmeg de la Morrisons sau Tu de la Sainsbury’s au devenit rapid preferatele femeilor care vor să arate impecabil fără să cheltuiască o avere. Pe TikTok, brandul Tu a adunat deja peste 20 de milioane de vizualizări și apare frecvent în segmentele de modă ale emisiunii This Morning.

Și la noi în România observăm o tendință similară. Când prețurile la mall devin prohibitive, o vizită la Carrefour, Kaufland sau Auchan pentru cumpărăturile săptămânale se transformă adesea într-o sesiune de shopping vestimentar inteligent, unde poți găsi piese din bumbac organic la prețuri extrem de prietenoase cu bugetul tău.

Cifrele vorbesc de la sine.

Așa cum subliniază Independent într-o analiză publicată recent, poți găsi blugi și cardigane la doar 20 de lire sterline, fuste la 14 lire, paltoane la 40 de lire și pantofi la 18 lire. Practic, vorbim despre o variantă mai matură a magazinelor de tip Primark, unde absolut nicio piesă recomandată nu depășește pragul de 50 de lire.

Calitatea materialelor surprinde pe toata lumea

Să fim serioși, probabil și tu aveai rețineri în privința calității acestor haine. Dar lucrurile stau complet diferit acum. Mărimile sunt mult mai incluzive (mergând până la XXL și talie 22), iar materialele împart adesea aceeași compoziție cu cele de la Zara, Bershka sau H&M.

Harriet Davey, editor de modă, scriitoare și stilistă independentă pentru emisiunea This Morning de la ITV, a testat piața. „Diferența principală dintre momentul actual și acum câțiva ani este că o mulțime de piese online de la F&F, TU și George sunt la același nivel cu ceea ce se oferă pe strada principală”, spune ea.

Ba chiar plusează când vine vorba de design. „Dacă mi-ai arăta jachetele tehnice de la F&F, blugii cu croială tip butoi de la Tu sau cămășile de rugby de la George și mi-ai spune că sunt Zara sau Mango, ar fi greu să fac diferența.”

Numai că trebuie să știi ce să alegi de pe umeraș. „calitatea este mult mai bună decât obișnuia să fie, amestecurile de in se simt premium, dar încă evit pielea falsă și pielea întoarsă falsă, deoarece aceste articole tind să nu arate la fel de scumpe ca alte piese”, avertizează Davey din experiența ei.

Fenomenul online care schimba regulile

Brandurile din supermarket iau notițe direct de pe podiumurile de modă, având avantajul unei reacții extrem de rapide la tendințe. Găsești costume de baie care arată ca cele de la Hunza G, mocasini din piele întoarsă falsă exact în stilul celor purtați de Kate Middleton sau seturi croșetate care par de patru ori mai scumpe.

Percepția publicului s-a schimbat radical. „Când vine vorba de tendințe, colecțiile se adresează unei grupe de vârstă mai tinere, astfel încât oamenii nu mai sunt ușor rușinați să spună că fac cumpărături în supermarketuri”, adaugă stilista.

Iar mândria unei achiziții bune bate orice prejudecată. „Britanicii vor striga cu bucurie despre chilipirul pe care l-au găsit la cumpărăturile lor săptămânale de alimente și vor trimite linkul prietenilor și urmăritorilor”, explică Davey. „Și trebuie doar să te uiți la cererea pentru articole de cult, cum ar fi acea jachetă matlasată cu imprimeu leopard de la George de la Asda, care s-a epuizat, pentru a vedea cât de adevărat este acest lucru.”

Ce gasesti concret pe rafturi in acest sezon

Hai să vedem exact ce piese fac furori chiar acum. La Tu (Sainsbury’s), găsești tricouri și maiouri de bază de la 5 lire, îmbrăcăminte exterioară sub 40 de lire și chiar o linie de cașmir care pornește de la 50 de lire. Tot aici sunt la mare căutare adidașii maro (inspirați de colaborarea Miu Miu x New Balance) care costă între 20 și 26 de lire, dar și un top bandeau din in foarte chic.

La George (Asda), pe lângă faimoasa jachetă inspirată de Ganni, piesele croșetate și brodate rivalizează direct cu stilurile epuizate de la Zara, în timp ce linia lor de pijamale strânge mii de vizualizări pe TikTok.

F&F de la Tesco a devenit favoritul absolut al editorilor de modă pentru look-urile de tip „quiet luxury”. De la paltoane tip eșarfă inspirate de Toteme și jachete cu tiv bufant (bubble hem), până la croitorie ascuțită pentru birou, brandul livrează siluete minimaliste excepționale. Până la urmă, un stil impecabil și asumat nu trebuie să îți golească portofelul, ci doar să îți provoace imaginația printre rafturile cu produse de zi cu zi.