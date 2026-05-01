Vine luna mai a anului 2026 și, să fim serioase, simți nevoia unei schimbări proaspete în garderobă. Dar construirea unei garderobe capsulă sau achiziționarea unor piese de bază pentru noul sezon poate să îți golească rapid portofelul. Cifrele vorbesc de la sine.

Trucuri inteligente pentru bugetul tău

Dacă vrei să faci cumpărături istețe, brandul Nobody’s Child vine cu oferte greu de refuzat în această perioadă. Există un cod promoțional exclusiv care îți aduce o reducere de 15 la sută la toate articolele cu preț întreg de pe site. Fără o sumă minimă de cheltuit. Și partea cea mai bună e că nu trebuie să fii un client nou pentru a beneficia de el.

Iar dacă totuși ești la prima ta comandă, poți să te înscrii cu adresa de e-mail în casuța din partea de jos a paginii principale. Primești imediat un cod de voucher de 15 la sută valabil pentru absolut tot, inclusiv pentru secțiunea de reduceri. Secțiunea de sale a brandului ajunge la tăieri de prețuri de până la 60 la sută la fuste, rochii și tricotaje. Pe bune, dacă aplici și codul de client nou peste aceste oferte, mai scazi încă 15 la sută din prețul final.

Ai nevoie de blugi noi? Găsești reduceri masive la denim, de la modele cu picior lat până la croieli drepte.

Nu-i chiar așa de complicat să economisești dacă faci parte din anumite categorii. Studenții primesc o reducere de 15 la sută la articolele cu preț întreg prin verificarea statutului pe Unidays, deși aceasta nu se cumulează cu alte promoții și exclude taxele de livrare. Angajații esențiali, incluzând personalul NHS, armata, poliția, guvernul și angajații din supermarketuri, beneficiază tot de 15 la sută reducere pe tot site-ul pe baza unui act de identitate valid sau a unui e-mail de serviciu. Mai mult, dacă recomanzi o prietenă prin social media, text sau e-mail, amândouă primiți o reducere de 20 la sută pentru următoarea comandă cu preț întreg.

Tendințele primăverii și alegeri sustenabile

Pe baza datelor furnizate de Independent într-o analiză recentă a tendințelor pentru 2026, jacheta tip „barn” ușoară, cu detalii din raiat, este piesa perfectă pentru tranziție. Are o croială relaxată care merge de minune peste blugi și adidași.

Iar aici intervine o legătură interesantă cu viața noastră de zi cu zi. Vremea imprevizibilă din Marea Britanie pentru care a fost gândită această jachetă seamănă perfect cu diminețile noastre capricioase de primăvară din București sau Cluj, când pleci la birou dârdâind de frig și te întorci pe o căldură de vară.

Pe podiumurile de primăvară/vară pentru 2026 au dominat clar bulinele. Brandul oferă piese în nuanțe de maro ciocolatiu sau monocrom clasic. O rochie verde cu buline, croită pe corp, te poate salva atât la o nuntă, cât și într-o zi relaxată. Dacă preferi imprimeurile florale, colecția de broderii din 2026 include maiouri, seturi, rochii și pantaloni scurți, multe având reduceri de până la 50 la sută. Un top negru cu imprimeu floral și mâneci clopot a fost redus de la 39 de lire sterline la 23 de lire sterline.

Te-ai gândit vreodată de câte ori ai cumpărat o haină pe care ai purtat-o o singură dată? Brandul are un program pentru haine pre-iubite în parteneriat cu Reskinned. Pur și simplu pui articolele vechi în coșul de retur, le trimiți prin poștă și primești 30 de lire sterline. Ai și opțiunea să închiriezi o selecție curată a celor mai bine vândute stiluri direct de pe site.

Ce spun experții și detaliile logistice

Daisy Lester, redactor senior de cumpărături, a testat recent colecția de cașmir. Jacheta ei cardigan de culoare vișinie a primit o recenzie strălucitoare de cinci stele.

Ea a declarat cu entuziasm: „Nobody’s Child devine din ce în ce mai puternic cu oferta sa accesibilă de retail, în special când vine vorba de tricotaje.”

Dar hai să vedem cum stăm cu livrarea. Pentru comenzile de peste 150 de lire sterline, transportul este gratuit. Dacă ai o comandă sub 150 de lire sterline, livrarea standard te costă 5 lire sterline și durează între trei și cinci zile lucrătoare. Ești pe fugă și vrei hainele repede? Poți face un upgrade la ridicare în ziua următoare pentru 7 lire sterline sau livrare în ziua următoare pentru 8 lire sterline. Numai că trebuie să fii atentă la politica de retur, unde există o mică taxă de 3 lire sterline care se va deduce automat din totalul rambursat.