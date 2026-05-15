Bella Hadid tocmai și-a făcut apariția la Festivalul de Film de la Cannes 2026, dar a lăsat rochiile dramatice acasă. Supermodelul a optat pentru o ținută de zi extrem de relaxată, cu influențe pur sportive, care a atras imediat toate privirile la sosirea pe Croazetă.

De ce ne interesează pe noi ce poartă o vedetă la sosirea pe Riviera Franceză? Pentru că apariția ei ne confirmă o direcție pe care o putem aplica imediat în viața noastră. Confortul nu mai este deloc inamicul stilului, iar hainele sport pot deveni o declarație de asumare și relaxare.

O schimbare radicală de registru

Până acum, eram obișnuite să o vedem pe covorul roșu în creații sculpturale de la Schiaparelli sau în ținute Saint Laurent care sfidau regulile. Numai că, de data aceasta, abordarea a fost cu totul alta.

Gândește-te la o ținută în care te-ai simți perfect într-o dimineață aglomerată în oraș. Așa cum a semnalat Vogue într-un material publicat recent, modelul a ales pentru sosire un set din colecția de primăvară 1999. A purtat o vestă gri-albăstrui deschis cu guler înalt și pantaloni asortați până la genunchi.

Piesele poartă linia roșie emblematică a diviziei Prada Sport. Această linie a fost lansată inițial în 1998, fiind un pionier absolut al zonei de athleisure de lux. Alegerea vine la scurt timp după ce Bella a bifat un alt moment important cu același brand, defilând de patru ori pe podium pentru colecția Prada de toamnă 2026.

Detaliul practic care face diferența

Iar piesa de rezistență pentru o ținută de zi este încălțămintea. Bella a adăugat o pereche de adidași Puma Speedcats argintii metalizați. Este exact modelul iubit și de alte femei celebre pentru stilul lor relaxat, inclusiv Rihanna și Jennifer Lawrence.

Deși hainele alese au aproape 30 de ani vechime, arată incredibil de actual. Și asta ne demonstrează că o piesă vintage bună chiar nu se demodează niciodată. Bella Hadid urmează să pășească oficial pe covorul roșu în zilele următoare. Oare va alege o rochie clasică sau va continua să ne provoace așteptările cu o altă piesă de arhivă la fel de neașteptată?