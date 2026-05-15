Vestea a luat pe toata lumea prin surprindere marti seara, direct de pe Riviera Franceza. Modelul Barbara Palvin a aparut pe 14 mai la cea de-a 79-a editie a Festivalului de Film de la Cannes tinandu-și protector mainile pe burtica de gravida. Ea și sotul ei, actorul Dylan Sprouse, asteapta primul lor copil, iar momentul a fost de-a dreptul magic.

Dincolo de rochiile spectaculoase și bliturile fotografilor, momentul are o incarcatura emotionala imensa pentru multe dintre noi. Stii probabil cat de greu este diagnosticul de endometrioza pentru o femeie care isi doreste copii. Ei bine, Barbara a navigat prin aceste provocari de sănătate în ultimii ani, iar acum, anuntul sarcinii devine un adevarat triumf personal.

O rochie de poveste și un secret bine pastrat

Sa fim serioase, aparitiile pe covorul rosu sunt mereu analizate la sange. Dar de data aceasta, tinuta a fost gandita strategic și cu multa emotie. Barbara a purtat o creatie personalizata Miu Miu, intr-o nuanta de albastru pudrat, cu un decolteu drept și o talie empire care i-a pus perfect în valoare noua silueta.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Detaliul care a uimit 17 milioane de fani la Met Gala 2026

Tivul cu pene i-a dat un aer de basm, fanii comparand-o imediat cu Cenusareasa.

Iar detaliul surprinzator este ca rochia, stilizata de Marc Eram, ar fi ascuns complet sarcina daca modelul nu și-ar fi mangaiat burtica în față camerelor la premiera filmului „Histoires Parallèles (Parallel Tales)”. Așa cum a remarcat Theblast intr-un material publicat recent, multi interpreteaza acum nuanta de albastru aleasa de viitoarea mamica drept un indiciu clar ca bebelusul ar fi baietel.

Indiciile de pe internet și bucuria fanilor

Imediat dupa covorul rosu, cuplul a postat pe Instagram un carusel de imagini adorabile. Printre ele, o ecografie în care micutul pare ca face semnul „rock-on” cu degetele. Reactiile au explodat instant. În mai putin de 16 ore, postarea a strans aproape 4 milioane de aprecieri și peste 40.000 de comentarii.

„Cel mai cool copil.” – Fan anonim, comentariu pe Instagram

Și totusi, internautii avusesera dreptate cu câteva săptămâni în urma. Pe 20 aprilie, la premiera mondiala „The Devil Wears Prada” de la New York, câțiva fani au speculat ca ar fi insarcinata sub tinuta alb-negru. Atunci, multi i-au pus la zid pe cei care comentau, numindu-i insensibili tocmai din cauza luptei ei cu endometrioza. Numai ca, de data asta, zvonurile de pe internet s-au dovedit a fi cat se poate de reale.

Recomandari Surpriza uriasa la Met Gala 2026. Detaliul de 1 milion de dolari care a atras toate privirile

Acum, toata atentia se muta pe pregatirile pentru venirea pe lume a bebelusului. vom vedea daca nuanta rochiei de la Cannes a fost cu adevarat un indiciu despre genul copilului sau doar o alegere stilistica absolut impecabila pe care o vom admira mult timp de acum incolo.