Riley Keough tocmai a demonstrat că regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, mai ales când ai o viziune clară asupra propriului stil. Actrița în vârstă de 36 de ani a apărut joi seara pe covorul roșu de la Cannes într-o ținută complet transparentă, sfidând direct codul vestimentar strict al festivalului.

Gândește-te puțin la presiunea pe care o simțim deseori când trebuie să ne încadrăm în niște tipare vestimentare dictate de alții, fie că e vorba de birou sau de un eveniment de gală. Alegerile de acest gen nu sunt doar despre haine, ci despre cine deține controlul asupra felului în care ne prezentăm. Riley ne arată că asumarea propriului corp și a feminității bate orice regulament instituțional, transformând o simplă apariție într-o declarație de independență.

Să fim serioase, festivalul a devenit destul de rigid în ultimul timp. În 2025, organizatorii au anunțat reguli extrem de clare împotriva ținutelor pe care le consideră explicite. Vizate direct au fost exact acele rochii tip „naked dress”, definite prin materiale care abia acoperă pielea, precum plasa, tulul sau dantela. Dar istoria ne arată că femeile puternice mereu au găsit portițe.

Alegerea curajoasă semnată Chanel

Pentru premiera filmului Histoires Parallèles, vedeta a ales un compleu spectaculos care a atras toate privirile. Vorbim despre o ținută din două piese, realizată din organza roz pal, direct din colecția de primăvară 2026 a casei Chanel.

Iar detaliile fac absolut toată diferența. Cămașa lejeră și fusta asortată, ambele cu ornamente aplicate, au lăsat la vedere lenjeria intimă. Exact lucrul pe care organizatorii voiau să îl evite cu orice preț.

Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine într-un material recent, regulamentul afișat pe site-ul evenimentului este formulat destul de sec.

„Din motive de decență, nuditatea este interzisă pe covorul roșu, precum și în orice altă zonă a festivalului.” – Extras din regulamentul Cannes

Când regulile se lovesc de realitate

Adevărul este că oficialii amenințau chiar cu interzicerea accesului pentru cei care nu respectă normele. să întorci din drum o celebritate internațională doar pentru că poartă o bluză din organza?

„Echipele de primire ale festivalului vor fi obligate să interzică accesul pe covorul roșu oricărei persoane care nu respectă aceste reguli.” – Declarație oficială Cannes

Și nu este prima dată când vedetele ignoră indicațiile de stil de pe croazetă. Anul trecut, Amal Clooney a purtat o rochie Christian Dior creată de John Galliano care avea o trenă uriașă, fix un alt element interzis de organizatori pentru că ar încurca traficul invitaților. Mai mult, Julia Garner și Alessandra Ambrosio au mizat și ele pe materiale transparente anterior.

Până la finalul ediției curente rămâne neclar dacă organizatorii vor îndrăzni să aplice vreo sancțiune oficială pentru această apariție. Următoarele zile ne vor arăta dacă exemplul ei va deschide calea pentru și mai multe ținute asumate pe covorul roșu, obligând festivalul să își regândească atitudinea față de moda feminină.