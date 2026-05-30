Amanda Holden, la 51 de ani, ne arată exact cum arată încrederea absolută pe plajă. Vedeta din juriul Britain’s Got Talent a transformat vacanțele ei din Grecia și Sicilia într-un adevărat podium de modă pentru costume de baie, demonstrând că vârsta este doar un număr pe hârtie.

De ce ne interesează pe noi? Gândește-te la câte ori ai probat zeci de costume de baie înainte de concediu, simțindu-te nesigură în cabina de probă. Miza aici nu este să copiem o celebritate, ci să înțelegem că atitudinea și alegerile vestimentare inteligente îți pot schimba complet starea de spirit pe plajă.

Secretul din spatele aparițiilor spectaculoase

Prezentatoarea de la Heart Radio este deja recunoscută pentru ținutele ei îndrăznețe de pe covorul roșu. Iar pasiunea pentru modă se traduce perfect și la piscină, unde alege piese care îi pun în valoare silueta.

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, vedem cum o femeie matură poate purta cu aceeași naturalețe un costum întreg elegant sau un bikini minuscul. Cifrele și anii sunt doar un detaliu.

Imaginează-ți o zi perfectă de vară în Grecia. Amanda a ales pentru o plimbare cu barca un costum turcoaz, accesorizat extrem de chic cu o eșarfă pe cap. Dar piesa de rezistență a verii a fost, un bikini complet negru semnat de Melissa Odabash. Revista Vogue a descris acest brand drept „Ferrari-ul costumelor de baie”, o etichetă deloc exagerată dacă ne gândim că Beyonce și Ducesa de Cambridge îi poartă creațiile.

Culori țări și branduri care știu ce fac

Și nu se oprește doar la nuanțe clasice. O alegere care a atras toate privirile în Sicilia a fost un bikini alb imaculat, de inspirație nupțială, care i-a scos în evidență bronzul perfect.

„Swoop me up sister” – Ashley Roberts, Prezentatoare Heart Breakfast

Dar lucrurile devin cu adevărat interesante când vorbim de culori vibrante. Vedeta a făcut senzație cu un costum de baie portocaliu de la Jacquemus, asortat impecabil cu un pahar de Aperol Spritz. O altă apariție memorabilă a fost în propria grădină, purtând un costum întreg verde de la Naia Beach, brandul lansat de Tess Daly. Piesa se distinge printr-un decolteu adânc în V și detalii aurii fine.

„You gorgeous GODDESS! Wow you look [fire emojis] în @naia_beach.” – Tess Daly, Prezentatoare Strictly

Detaliile care fac diferența în vacanță

Dincolo de branduri scumpe, lecția principală este despre accesorizare. Amanda a completat un bikini albastru cu un caftan cu imprimeu, iar la o altă ținută a adăugat ochelari supradimensionați și un lanț auriu fin. Ba chiar a bifat și un costum în dungi roșu, alb și albastru, savurând relaxată un Martini.

Următoarea dată când îți faci bagajul pentru mare, ia o pauză de la stresul dietelor rapide. Caută mai degrabă un costum de baie bine croit, adaugă o pălărie de paie structurată și poartă-le cu încredere. Ce tendințe noi vor apărea sezonul viitor, dar un costum negru minimalist și o atitudine relaxată nu se vor demoda niciodată.