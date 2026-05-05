Rihanna ne demonstrează din nou că știe exact cum să atragă toate privirile și să dicteze propriile reguli. Supervedeta tocmai a ridicat temperatura pe Instagram cu o nouă ședință foto incendiară pentru brandul ei de lenjerie intimă, Savage X Fenty, publicată chiar înaintea galei Met. Este o apariție care pur și simplu te face să te oprești din scroll. Când vorbim despre femei care știu să își asume propriul corp și să inspire milioane de alte femei să facă același lucru, numele ei este mereu în top.

Reactii impartite si curajul de a fi tu insati

Într-una dintre fotografii, artista își ajustează o bustieră roz pal cu imprimeu de căpșuni. Își pune în valoare formele și tatuajele cu o naturalețe debordantă care inspiră încredere. Într-o altă ipostază care îți fură imediat privirea, Rihanna se apleacă în față, lăsând părul ei roșcat-aramiu să îi curgă pe umeri. A ales o stilizare simplă, asortând bustiera cu o pereche de pantaloni scurți decupați și bijuterii minimaliste. Fotografiile vin la doar câteva săptămâni după ce a provocat o adevărată frenezie pe rețelele de socializare cu o altă serie de imagini în lenjerie cu decupaje îndrăznețe.

Setul și prezența ei au vorbit de la sine.

Dar cum internetul este mereu plin de păreri, reacțiile nu au întârziat să apară. Te-ai fi așteptat ca toată lumea să o aplaude pentru autenticitate? E o discuție pe care o avem des noi, femeile. Cât de mult ar trebui să ne pese de gura lumii când alegem cum să ne îmbrăcăm? Potrivit informațiilor publicate de Theblast, părerile au fost extrem de împărțite în secțiunea de comentarii. Unii critici nu s-au abținut deloc și i-au lăsat mesaje răutăcioase. „Pune-le deoparte, draga..”, i-a scris cineva, în timp ce un alt utilizator a adăugat sec: „nu, pur și simplu nu. Pune-le deoparte, fată.”.

Numai că fanii ei adevărați au sărit imediat să o apere și au inundat postarea cu laude meritate. „O ador”, a scris un susținător. „Arată uimitor.”, a completat altcineva. Până la urmă, atitudinea ei asumată în fața criticilor este exact motivul pentru care o iubim atât de mult și ne inspiră să fim la fel de curajoase în propriile noastre vieți.

Efectul Fenty si schimbarea regulilor in frumusete

Dincolo de pozele virale de pe internet, trebuie să ne amintim cum a schimbat această femeie întreaga industrie. Când a lansat Fenty Beauty în 2017, a venit direct cu 40 de nuanțe de fond de ten. Asta se întâmpla într-o perioadă în care majoritatea companiilor abia dacă ofereau o duzină de opțiuni pe rafturi, ignorând complet diversitatea reală a femeilor. Gândește-te puțin la frustrarea pe care o simțeai când nu îți găseai nuanța potrivită la raft.

Și impactul a fost absolut uriaș. În doar 40 de zile de la lansare, brandul a generat încasări de 100 de milioane de dolari. În primul an a ajuns la aproape 600 de milioane de dolari. Să fim serioși, a forțat branduri de tradiție (precum Dior, CoverGirl și Revlon) să își extindă rapid propriile game de nuanțe pentru a ține pasul. Această schimbare masivă a primit chiar și un nume în industrie: „efectul Fenty”. Iar ea nu s-a oprit aici, lansând ulterior un fond de ten hidratant disponibil în nu mai puțin de 50 de nuanțe.

Lenjerie pentru toate formele si riscuri asumate

Apoi, în 2018, a adus aceeași mentalitate incluzivă în lumea lenjeriei intime prin lansarea Savage X Fenty. Brandul oferă o gamă foarte largă de mărimi și multiple interpretări ale nuanței de „nude”, redefinind pur și simplu modul în care arată reprezentarea în acest domeniu intim.

Stilul ei nu respectă nicio regulă și nici nu a făcut-o vreodată. „Lansările lunare sunt idiosincratice din punct de vedere tonal pentru că, ei bine, stilul Rihannei nu este un singur lucru,” a explicat ea la un moment dat. „Poate fi băiețos într-o zi. Poate fi o rochie de gală în următoarea. O fustă. Un costum de baie.”

Iar această imprevizibilitate nu este deloc o întâmplare. Ceea ce pare adesea o potrivire și o amestecare a pieselor vestimentare fără niciun efort este, de fapt, doar o femeie care alege fix ce simte în momentul respectiv, având mereu încredere în instinctele ei. Aceeași mentalitate a determinat-o să facă una dintre cele mai curajoase mișcări din cariera ei: lansarea unei case de modă alături de gigantul LVMH. Deși colabora deja cu ei pentru linia de beauty, a recunoscut că a fost luată prin surprindere când președintele Bernard Arnault i-a propus ideea.

„M-am gândit, Serios? E sigur? Adică, acum?”, a povestit ea ulterior despre acea întâlnire. Dar, în loc să dea înapoi, a îmbrățișat provocarea cu tot sufletul. „Niciodată nu mi-a fost teamă să îmi asum riscuri,” a mărturisit artista. „Niciodată nu ți-a fost teamă să faci nimic sau să încerci ceva, indiferent de rezultat.”