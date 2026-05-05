Ai avut vreodată acea piesă de lenjerie intimă care te făcea să te simți pur și simplu invincibilă? Ei bine, celebrul brand La Perla se întoarce oficial pe piață. După ce fusese declarată insolventă, compania a fost cumpărată anul trecut de antreprenorul american Peter Kern și soția sa Kirsten, prin intermediul Luxury Holdings II LLC.

Salvarea unui simbol al feminitatii

Istoria recentă a mărcii a fost destul de zbuciumată. Familia fondatoare Masotti a vândut prima dată compania către JH Partners în 2007, apoi Silvio Scaglia a cumpărat-o în 2013, iar pana la urma a fost vândută în 2018 către Tennor (numită pe atunci Sapinda). Numai că noul proprietar a văzut potențialul real acolo unde alții au eșuat.

Într-un material amplu publicat recent de Wwd, Kern a explicat viziunea sa de business. Fostul CEO al Expedia a povestit că el și Kirsten dețin deja o podgorie în Montalcino pe care au crescut-o serios, nu doar ca pe un hobby. „Expedia a fost ultimul job corporativ pe care mi l-am dorit cu adevărat”, a mărturisit antreprenorul.

Iar decizia de a investi în lenjerie de lux a venit dintr-o analiză extrem de pragmatică a viitorului. Kern a realizat că tehnologia va schimba totul, așa că a ales să mizeze pe meșteșugul autentic. „Într-o zi, poate roboții își vor da seama, dar în ceea ce mă privește, nimeni nu poate face lenjerie intimă ca femeile de la La Perla”, a declarat el cu fermitate.

Cifrele din spatele luxului absolut

Să fim serioase, calitatea supremă a venit mereu cu un cost pe măsură. Prețurile pentru un sutien variază între 210 euro și 600 de euro. Dar magia stă în mâinile croitoreselor de la sediul din Bologna, pe care noul patron le-a reangajat imediat, oprind din fașă zvonurile despre mutarea producției în China.

„Nu am fi făcut-o fără ele”, a explicat el simplu. „De ce ai face asta măcar?”

Cifrele vorbesc de la sine.

La apogeul său, în urmă cu mai bine de 10 ani, compania genera venituri de peste 250 de milioane de euro. Acum, cu Paolo Venucchi în rolul de CEO și Kern ocupând funcția de președinte, există un plan clar de trei ani pentru a ajunge la pragul de rentabilitate. „Pornim de la zero”, recunoaște proprietarul, conștient că marile branduri suferă pe piața din China, dar subliniază rapid că „pentru noi, totul este o oportunitate”.

Fara blugi, doar matase si dantela

Te-ai întrebat vreodată de ce unele branduri își pierd identitatea pe drum? Pentru că încearcă să vândă absolut orice. Noul șef a povestit cum a văzut la etajul trei al biroului o reclamă la o pereche de blugi produși sub același nume. Reacția lui a fost categorică: „La ce ne gândeam? De ce am face asta?”

El a clarificat că lenjeria reprezintă adevăratul ADN al mărcii, alături de îmbrăcămintea de dormit, de casă și costumele de baie. „În nucleul nostru, suntem unu din unu. Suntem cei mai buni.” Colecțiile sunt acum coordonate de Barbara Zappoli, care se ocupă de produs în general, inclusiv de design. Deși nu există un designer principal numit oficial, echipa folosește arhiva de 70 de ani a mărcii pentru a experimenta cu materiale complet noi.

Cum vei putea cumpara noile piese

Și totuși, unde găsim aceste creații, având în vedere că vechile magazine au dispărut? Debutul oficial al primei linii va avea loc în iunie, urmând să intre în producție completă și să fie disponibilă în retail din noiembrie. Viitoarele buticuri vor fi mai mici și mult mai intime. Vor exista magazine deținute și operate direct în Europa de Vest și SUA, în timp ce pentru Orientul Mijlociu, Asia sau Europa de Est se vor căuta parteneri de top.

Până atunci, brandul mizează pe experiențe hiper-personalizate. Zeci de mii de femei s-au înscris deja online în Salon Privé. Mai mult, la Harrods va avea loc primul format La Perla Atelier Event, de joi până duminică, în lounge-ul VIP de lenjerie, urmat de un alt eveniment între 7 și 10 mai, unde artizanii din Bologna vor ajuta clientele cu ajustări perfecte.

Pe bune, chiar se simțea lipsa acestui etalon al feminității. Așa cum a observat și Kern, marca nu a fost niciodată pătată, „doar a dispărut în liniște”, lăsând un gol imens pe piață. Pe lângă planurile de a deschide un prim magazin nou la Milano anul viitor, compania readuce la viață serviciul „bespoke” la Bologna. Așa că, dacă o clientă dorește o piesă făcută strict pe măsură pentru trusoul de nuntă, artizanii italieni sunt din nou la mesele de lucru.