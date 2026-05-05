Când artista SZA a pășit pe covorul roșu la Met Gala, toate privirile s-au oprit asupra ei. A purtat o rochie galbenă spectaculoasă, creată dintr-o cantitate impresionantă de 100 de yarzi de material textil.

O viziune in nuante de soare

Ai simțit vreodată cum o simplă culoare îți poate schimba complet starea de spirit? Exact asta emană ținuta creată de brandul Bode. Vorbim despre un spectacol vizual în nuanțe de ocru, gălbenele, porumb și in auriu. Iar melodia artistului Roy Ayers ne vine imediat în minte, pentru că, așa cum cânta el odată, „Toată lumea iubește soarele”.

Dar hai să vedem cum a luat naștere această minunăție. Designerul Emily Adams Bode Aujla a făcut echipă cu publicația Vogue și platforma eBay pentru a găsi comori ascunse. „Am lucrat cu un dealer de piese vintage care a procurat pentru noi peste o sută de yarzi de materiale galbene în diverse texturi, tul, tafta, faille de mătase și broderie pe dantelă”, a explicat ea.

E drept că nu te-ai aștepta la un asemenea proces de creație pentru o gală atât de pretențioasă.

Istorie si arta purtate cu gratie

SZA și-a dorit foarte mult „un sentiment de regalitate”. Așa că Bode a căutat inspirație în Wiener Werkstätte (Atelierul Vienez). Aceasta a fost o grupare de design extrem de influentă din perioada antebelică, axată pe meșteșug și teme naturale. Știai că faimosul couturier Paul Poiret a fost inspirat tocmai de Wiener Werkstätte pentru a-și deschide propria școală de arte?

Într-un amplu material publicat recent de Vogue se arată că designerul a studiat cu atenție planșele de modă vieneze, dar și pe cele din secolul al XVIII-lea.

Rezultatul direct al acestei documentări (făcute temeinic) se vede în plenitudinea superbă a fustei cu două rânduri de volane și în corsetul cu formă de basc.

„Ținuta lui SZA pentru Met Gala din acest an este legată atât de propria ei narațiune personală capricioasă, cât și de o semnificație istorică bazată pe artă”, a punctat Emily Adams Bode Aujla.

Fluturi si detalii care te lasa fara cuvinte

Și lucrurile nu se opresc aici. Artizanii vienezi își umpleau zilnic studioul cu flori proaspete. Această practică „s-a aliniat cu spontaneitatea și dragostea lui SZA pentru lumea naturală”, a simțit creatoarea.

„Afinitatea ei pentru molii, fluturi și alte insecte, alături de călătoriile ei prin lume și interesul pentru anumite zeități, au jucat un rol mare în conturarea aspectului final”, mai spune Bode.

Pe bune, trebuie să fii atentă la detalii ca să înțelegi complexitatea!

Panourile cu mărgele iau forma unor aripi de fluture. Broderia este realizată manual cu mărgele și paiete aurii și argintii. Șiragurile de mărgele de cristal fațetat și scoicile cowrie îi adaugă o mișcare legănată, extrem de romantică. Numai că această rochie marchează o schimbare majoră de stil. În anii trecuți, SZA a optat pentru un roz pudrat de la Atelier Versace (în 2018) și un fucsia semnat Vivienne Westwood (în 2022).

O calatorie in jurul lumii

Acum nu mai există nicio crăpătură pe picior. Bode Aujla s-a concentrat pe o trenă prinsă sus, pe spatele corsetului, exact în stilul unei robe française din secolul al XVIII-lea.

„SZA a călătorit recent în India și adoră să susțină practicile meșteșugărești din întreaga lume, așa că unul dintre lucrurile pe care le-am stabilit în timpul procesului au fost aplicațiile florale tăiate din resturi de sariuri. Aceste resturi s-au îmbinat bine cu strasurile și caboșoanele antice din Europa, mărgelele de cuarț din New York și aripile de mătase pictate manual din studioul meu”, a detaliat designerul.

Trena are două „aripi” cu canafi care curg în cascadă din florile așezate în partea de sus, central, pe spate.

Romantism si un strop de curaj

Costumele de burlesc franțuzești este o sursă constantă de inspirație pentru Bode. Fix în decolteu sunt ascunse flori în tonuri blânde de portocaliu și roz. Această rochie Vogue x eBay x Bode x SZA este pur și simplu un amestec minunat de extravaganță de show girl și romantism pur.

Dincolo de strălucirea galei, pasiunea pentru istoria modei unește destine. Autoarea Laird Borrelli-Persson mărturisește că faimosul Christian Lacroix este rațiunea ei de a fi în modă, modul lui de a combina romantismul cu istoricismul punând-o pe drumul pe care îl urmează azi. Ea a studiat literatura la Boston College, și-a petrecut anul trei în străinătate, la Oxford, unde a adăugat cursuri de istoria artei, iar după absolvire s-a mutat la New York pentru a face un stagiu.