Anne Hathaway a uimit la premiera filmului „Mother Mary” din New York, alegând o rochie Lever Couture personalizată, realizată din fâșii pliate de material transparent și strălucitor. Actrița, cunoscută pentru rolul său din clasicul „The Devil Wears Prada” din 2006, a demonstrat o abordare curajoasă a stilului pe covorul roșu, atrăgând toate privirile.

Stilul îndrăzneț de la New York

Luni seară, la premiera din New York, Hathaway a optat pentru o ținută care, la prima vedere, pare să fie o formă de „method dressing”. Rochia Lever Couture, o creație unică, a fost completată de pantofi Louboutin metalici asortați. Nu de puține ori, Anne ne-a obișnuit cu apariții elegante, dar aceasta a fost cu adevărat memorabilă.

Designerul din Los Angeles, Lever Couture, este un brand preferat chiar de Lady Gaga. Pe bune, aceeași casă de modă a îmbrăcat-o pe cântăreața Mayhem pentru videoclipul muzical „Hold My Hand” din 2022, unde „a interpretat-o pe Tom Cruise din Top Gun purtând o rochie couture făcută din parașute”. Cum vine asta? Ei bine, se pare că extravaganța este cuvântul de ordine.

„Mother Mary” – un film cu promisiuni mari

Dincolo de apariția sa spectaculoasă, Anne Hathaway revine și în rolul asistentului de revistă hărțuit, Andy Sachs, în continuarea filmului „The Devil Wears Prada”, un clasic din 2006. Dar, pe lângă asta, ea joacă și rolul unei megastar globale în criză, alături de Michaela Coel, în drama-thriller psihologic „Mother Mary” de la A24.

Filmul „promite să fie o extravaganță Phantom Thread X Suspiria X Lady Gaga Chromatica”. Sună complicat, nu-i așa? Dar, judecând după trailerele pentru „Mother Mary”, Anne „va oferi o performanță la fel de exuberantă în film – deși nu există rochii din carne la vedere”. Oare v-ați gândit vreodată la așa ceva?

O distribuție de excepție și muzică originală

„Mother Mary este cu adevărat plină de talente”, spun cei care au lucrat la proiect. Muzica originală este semnată de Charli XCX și Jack Antonoff, nume grele în industria muzicală. Iar distribuția secundară include actori precum FKA twigs, Hunter Schafer și Kaia Gerber. O listă impresionantă, nu glumă!

Intriga se concentrează pe crearea rochiei de revenire supremă, proiectată pe ecran de Michaela Coel și în afara ecranului de Iris van Herpen. Așadar, nu-i chiar așa de surprinzător că Hathaway a avut nevoie de o ținută de covor roșu care să „facă senzație”. Până la urmă, totul se leagă de povestea filmului, nu-i așa?

Conexiuni fashion și roluri memorabile

E drept că pentru mulți actori, a revizita cel mai faimos personaj al lor ar putea fi suficient. Numai că, pentru Anne Hathaway, lucrurile stau puțin diferit. Ea pare să își dorească mereu mai mult, explorând roluri complexe și colaborări inedite în modă.

Si totusi, de la Andy Sachs, asistenta de revistă, la o megastar în criză, Anne Hathaway demonstrează o versatilitate remarcabilă. Alegerea unei rochii Lever Couture, un brand asociat cu Lady Gaga, subliniază dorința ei de a fi mereu în centrul atenției, atât prin talentul actoricesc, cât și prin alegerile vestimentare îndrăznețe.