Victoria Beckham a renunțat de mult la rochiile negre care au consacrat-o în perioada Spice Girls, iar acum stilul ei este mult mai colorat. Un stilist de modă susține că trucul ei pentru un look „scump” la 50 de ani este surprinzător de simplu și la îndemâna oricui: combinațiile îndrăznețe de culori contrastante.

Și nu ai nevoie de o garderobă de designer pentru a obține acest look. De la combinații de croială verde și violet la accesorii subtile care aduc o pată de culoare, stilul Victoriei este o adevărată lecție despre cum să porți culorile.

Stilul îndrăzneț nu are limită de vârstă

Rebekah Roy, stilistă și directoare de creație, afirmă că ținutele îndrăznețe ale Victoriei ar trebui să servească drept inspirație pentru femeile trecute de 50 de ani. E drept că multe femei cred că trebuie să adopte tonuri mai temperate odată cu vârsta, însă lucrurile stau, se pare, exact pe dos.

Recomandari Război în familia Beckham: Brooklyn o acuză pe Victoria, Vogue dezvăluie alt adevăr

„Ținutele în culori contrastante ale Victoriei Beckham demonstrează că stilul îndrăzneț nu are o limită de vârstă. Poate fi incredibil de flatant și modern pentru femeile de peste 50 de ani. Majoritatea femeilor cred că a purta culori după 50 de ani înseamnă a le tempera, dar de fapt este exact opusul”, explică Rebekah Roy.

Ba chiar, adaugă ea, este o metodă rapidă de a-ți moderniza imaginea. „Contrastul de culori este una dintre cele mai simple modalități de a arăta modern și încrezător fără a cumpăra nimic nou.”

Combinații neașteptate cu efect garantat

De-a lungul timpului, Victoria a demonstrat acest principiu prin numeroase ținute. A folosit combinații de culori neașteptate și accesorii statement pentru a-și eleva stilul de zi cu zi. Iată câteva exemple concrete:

Recomandari Mihaela Bilic dezvăluie trucul cu lactate care crește slăbitul cu 30%

Violet și Chartreuse: O combinație pe care puțini ar îndrăzni să o încerce, dar care arată spectaculos. Victoria a asortat aceste două culori într-o ținută office, temperată cu un sacou gri și un clutch violet intens.

Verde și Roz: V-ați fi gândit vreodată să asortați o rochie verde midi cu pantofi roz aprins? În loc să aleagă încălțăminte nude sau neagră, Victoria a optat pentru o pată de culoare care transformă complet ținuta.

Albastru și Roșu: Un pulover albastru simplu a fost ridicat la alt nivel prin suprapunerea unei cămăși roșii. Mânecile au fost aranjate strategic pentru a lăsa la vedere manșetele roșii, un truc stilistic ușor de reprodus.

Imprimeu Animal și Albastru: Chiar și imprimeurile pot fi parte din acest joc. Victoria a asortat o rochie cu imprimeu animalier cu pantofi și un clutch de un albastru vibrant.

O lecție de stil, pe bune.

Cum aplici trucul în propria garderobă

Dar cum știi ce culori să pui împreună? Nu e chiar o loterie. Potrivit lui Rebekah, există o artă în a perfecționa contrastul de culori, iar totul pleacă de la o analiză simplă.

„Este vorba despre a-ți înțelege nuanța pielii – alegând o culoare care funcționează bine cel mai aproape de față, apoi construind contrast sau armonie prin restul ținutei”, spune ea.

Recomandari Victoria Beckham șochează într-o rochie de balerină dintr-o campanie din 2008

Pana la urma, nu trebuie să investești în haine noi, ci doar să regândești modul în care le porți pe cele existente. „Aveți deja unele dintre aceste piese în garderobă și aveți nevoie doar de o restilizare. Fusta sau pantalonii pot fi fie de pe partea opusă a roții culorilor (adică acele culori complementare), fie culorile care se află de o parte și de alta a culorii alese. Când este făcut bine, arată incredibil de șic și scump!”