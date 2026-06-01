Prințesa Beatrice a lăsat deoparte protocolul regal rigid și a fost surprinsă recent dansând pe o masă, înconjurată de prieteni, la o petrecere exclusivistă în Italia. Cifrele și etichetele de designer pălesc însă în fața atitudinii ei extrem de relaxate.

Dar de ce ne atrage atenția o simplă ieșire în oraș a unei fețe regale? Ei bine, dincolo de imaginile virale, alegerile ei vestimentare ne demonstrează că sustenabilitatea și bucuria de a purta o haină veche nu țin cont de statut. Gândește-te la propria ta garderobă. Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o colecție de piese pe care să le iubim atât de mult încât să le purtăm iar și iar, exact așa cum a făcut ea în acest weekend prelungit?

O aniversare fără ecrane și cu multă modă

Contextul este unul destul de simplu. Fata cea mare a Prințului Andrew a călătorit în aprilie la luxosul hotel La Posta Vecchia, situat chiar la periferia Romei. Motivul a fost aniversarea de 40 de ani a bunei sale prietene, fondatoarea unui brand de vinuri, Lauren De Niro Pipher.

Iar detaliile de la fața locului sunt cu adevărat savuroase. Așa cum am aflat dintr-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, Beatrice a îmbrățișat complet stilul floral italian, purtând două rochii fabuloase, ambele reciclate din garderoba ei personală.

Prima alegere a fost o creație din mătase a brandului britanic The Vampire’s Wife. O rochie cu mâneci bufante și o multitudine de flori delicate imprimate pe materialul satinat. Sincer, o piesă de rezistență. Prințesa de 37 de ani a mai purtat exact această ținută în 2019, la o petrecere în grădina Palatului Buckingham.

Rochia de o mie de lire și dansul pe masă

Numai că brandul The Vampire’s Wife a venit recent cu vești triste pentru fanii săi. După ce a îmbrăcat vedete de top și membri ai familiei regale, compania fondată de Susie Cave și-a anunțat închiderea în 2024.

„În ciuda unei perioade de creștere pozitivă și vânzări, turbulențele de pe piața en-gros au avut implicații dramatice.” – Reprezentanții The Vampire’s Wife, Comunicat oficial

Și totuși, piesa de rezistență a excursiei a fost a doua rochie. Beatrice a ales modelul „Whitewave Tiered Dress în Navy Poppy Floral Print” de la Zimmermann, un brand adorat și de Zara Tindall sau Ducesa Sophie. Rochia, evaluată la aproximativ 1000 de lire sterline, are panouri transparente și un imprimeu floral albastru absolut captivant. Asortată cu o pereche de sandale cu barete, ținuta i-a permis să danseze pe masă cu zâmbetul pe buze.

Atmosfera a fost descrisă perfect chiar de sărbătorită pe Instagram.

„S-au alăturat prieteni din cinci țări. Unii se cunoșteau, mulți nu. Fără drame, fără dimineți matinale, abia dacă au existat telefoane, cu excepția capturării momentelor. Doar prezență, vin excelent, paste la fiecare masă și mai multe hohote de râs decât pot să număr. Am plănuit totul și totuși m-am simțit ca un invitat la propria mea petrecere. A fost mai special și mai DISTRACTIV decât mi-aș fi putut imagina și voi prețui aceste zile și oamenii care mi-au putut fi alături pentru următorii 40 de ani.” – Lauren De Niro Pipher, Sărbătorită

Un sfat de la noi? Ia exemplul lor data viitoare când ieși cu fetele. Lăsați telefoanele în geantă și bucurați-vă de moment. Spre ce alte branduri britanice se va orienta Prințesa Beatrice pentru viitoarele evenimente de vară, acum că unul dintre preferatele ei și-a închis porțile definitiv.