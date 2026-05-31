Dacă te gândeai că evenimentele de la Hollywood iau o pauză pe timpul verii, lucrurile stau puțin diferit. Premierele pline de staruri și petrecerile fastuoase sunt în plină desfășurare, iar vedetele au ales ținute de vară lejere, dar cu un detaliu cu totul neașteptat.

Dincolo de strălucirea blițurilor, vedem o schimbare reală de atitudine care ne inspiră direct. Gândește-te la propria ta garderobă pentru o secundă. Nu mai este vorba doar despre a purta cea mai nouă colecție, ci despre a combina piese noi de designer cu comori vintage. Asta ne arată clar că o rochie din 1996 poate emana o vibrație la fel de modernă ca o ținută abia scoasă de pe podiumurile din 2026.

În mod tradițional, covorul roșu funcționa ca o vitrină exclusivă pentru hainele complet noi. Dar, așa cum a relatat marți Vogue într-o analiză a stilului celebrităților, ultimele șapte zile au adus un amestec absolut sănătos de retro și contemporan.

Arhivele caselor de modă revin în atenție

Greta Lee a dat startul săptămânii la premiera londoneză pentru Toy Story 5. Actrița a purtat o rochie roșie personalizată High Sport, cu detalii în formă de stele. Această piesă cu guler halter a părut deopotrivă clasică și distractivă.

Apoi a urmat Jennifer Lopez la premiera Office Românce din Los Angeles. Ea a scos la lumină o rochie de gală din arhivele Atelier Versace.

Iar tăieturile cu laser și cristalele aplicate au adăugat o doză de ireverență unei ținute altfel complet atemporale.

Comorile din anii 90 și 2000

Ellie Bamber a găsit o rochie tub în nuanțe de roșu, galben și negru din colecția de toamnă 1997 semnată Calvin Klein. Vorbim despre o linie iconică a designerului american, purtată cândva chiar de Kate Moss, pe care Bamber o interpretează în producția Moss & Freud.

Și Sydney Sweeney a ieșit pe străzile din New York alături de iubitul ei, Scooter Braun, purtând o rochie neagră Chanel din toamna anului 2003. de unde scot toate aceste haine? Kim Kardashian a fost și ea văzută la o cină în Beverly Hills într-o piesă de arhivă Gianfranco Ferre.

Nu au lipsit nici combinațiile cu piese mult mai accesibile. Kaia Gerber a fost fotografiată în Santa Monica purtând Mango, în timp ce Bella Hadid a ales Massimo Dutti pentru o ieșire în Saint-Tropez.

„Oare stiliștii lor aduc aceste piese retro unicat? Sau elita de la Hollywood are conturi secrete de eBay unde licitează pentru astfel de podoabe?” – Christian Allaire, Senior Fashion Writer

Indiferent care este secretul lor, transformă explorarea trecutului într-un gest extrem de șic pentru prezent. Rămâne să vedem dacă această pasiune pentru piese de arhivă va schimba definitiv modul în care ne raportăm la cumpărăturile de sezon din această toamnă.