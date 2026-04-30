Să fim sincere, toate avem în dulap perechea aceea de blugi albaștri la care ne întoarcem mereu. Dar dacă ți-aș spune că viitorul denimului este mult mai colorat? De la blugii roz pal pe care i-am văzut la branduri precum Agolde, AG și Frame în această primăvară, până la explozia de denim roșu de pe podiumul Isabel Marant, e clar că blugii colorați nu mai sunt doar o excentricitate, ci un trend serios. Iar acum avem și o perspectivă clară asupra a ceea ce urmează.

O paletă de culori cu intenție

Pregătește-te să gândești dincolo de albastrul clasic. Viitoarele tendințe nu sunt despre culori aruncate la întâmplare, ci despre nuanțe care spun o poveste și se conectează cu starea noastră de spirit. Este vorba despre autenticitate și piese care rezistă în timp, nu doar un sezon. „Culoarea evoluează cu intenție, concentrându-se pe nuanțe care susțin natura inerentă a denimului. Paleta sezonului reflectă o mișcare către tonuri ancorate, rezonante emoțional, care se simt autentice și durabile”, se arată într-o analiză a tendințelor pentru anul 2028.

Albastrul rămâne rege, dar reinventat

Stai liniștită, nimeni nu-ți va lua blugii albaștri. Numai că aceștia primesc un upgrade sofisticat. Vorbim despre nuanțe care evocă lux și atemporalitate. Într-un raport despre tendințele viitoare, Wwd aruncă o privire în viitor și descrie cum se transformă clasicul albastru: „Un albastru de miezul nopții, profund și testat, servește drept ancoră de lux tradițional, remarcându-se ca un testament atemporal al calității. Tonalitățile învechite aduc un albastru cu tentă argintie care vorbește despre amprenta timpului, cu o subtonalitate gri și o calitate atmosferică subtilă. Albastrul cerului, curat și de ton mediu, este proaspăt, cu o răcoare subtilă care îl menține modern și aerisit”. Iar pentru materialele mai fluide și ușoare, care câștigă tot mai mult teren, se recomandă nuanțe acvatice, care le sporesc mișcarea vaporoasă.

Neutrele pământii, noua ta bază de încredere

Imaginează-ți nuanțe de maro ciocolatiu, gri piatră și taupe. Aceste culori devin pilonii unei garderobe versatile și moderne. Ele oferă un „sentiment de adaptabilitate de încredere” și o „fundație de funcționalitate tăcută”. sunt acele piese pe care le poți purta oricând, cu orice. Un bej nisipiu (sandy birch) se potrivește perfect siluetelor relaxate, în timp ce negrul intens și un maro roșcat adaugă un plus de profunzime paletei neutre.

Roșu, verde și galben. Culori pline de personalitate

Aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Roșul aduce o notă de mister. „Spectrul servește ca o paletă capricioasă și elevată, care se simte complet unică pentru piața denimului”, se menționează în analiză. Nuanțe clasice precum vișiniu (oxblood) sau culoarea ruginei oferă intensitate fără a fi copleșitoare. Verdele, deja popular de câteva sezoane, continuă să fie o forță, dar se concentrează pe „purtabilitatea de zi cu zi, echilibrând eleganța cu rădăcinile utilitare”. Și da, menta (o nuanță pe care orice milenial și-o amintește dominând denimul la începutul anilor 2010) revine în forță, având o „identitate duală, fiind intensă când este folosită ca o culoare de sine stătătoare sau blândă și estompată, în funcție de bază și aplicare”. Galbenul, la rândul său, se maturizează, trecând de la galbenul unt la tonuri mai bogate, aurii, cu o „strălucire liniștitoare”.

Roz și mov, noile tonuri neutre?

Poate cea mai mare surpriză este repoziționarea nuanțelor de roz și mov. Te-ai fi gândit vreodată că pot deveni culori de bază pentru denim? Acestea sunt descrise drept „neutre eterice”, fiind adoptate pentru „fundațiile din denim” în loc de simple accente decorative. Un mov prăfuit (mauve) devine un clasic atât pentru bărbați, cât și pentru femei, oferind o subtonalitate minerală, inspirată de deșert. La fel și liliachiul, care poate fi vibrant și modern sau spălăcit pentru un look vintage. Iar rozul pal, atât de popular acum, evoluează spre nuanțe mai strălucitoare și mai saturate, perfecte pentru siluete feminine puternice.

Până la urmă, totul se rezumă la a purta ceea ce te reprezintă. Dar e interesant să vezi cum se mișcă lucrurile și cum o piesă atât de clasică precum blugii poate fi reinventată constant, oferindu-ne noi moduri de a ne exprima stilul și personalitatea.