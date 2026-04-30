Știi replica aceea celebră din „Diavolul se îmbracă de la Prada”: „Imprimeuri florale pentru primăvară? Ce revoluționar”. Ironia personajului Miranda Priestley a rămas emblematică, dar se pare că în 2026 lucrurile stau puțin diferit. Designerii și stiliștii propun o abordare complet nouă, transformând acest clișeu într-un trend proaspăt și plin de atitudine.

„Există un refuz de a fi dulce doar de dragul de a fi dulce” în acest sezon, observă stilista de lux Oriona Robb. Și, pe bune, chiar se simte! Hai să vedem cum poți integra florile în ținutele tale într-un mod cu adevărat modern.

Florile 3D, o nouă dimensiune a stilului

Uită de imprimeurile plate, fără viață. Acum, florile ies literalmente din țesătură. „Ceea ce m-a frapat la prezentările pentru primăvara 2026 a fost cât de tridimensional a devenit trendul [floral]”, spune Robb. Branduri de top precum Dior și Chanel au prezentat de la trandafiri sculptați (aproape arhitecturali) până la camelii delicate aplicate pe haine.

Senzația este că „floarea te poartă pe tine acum, nu invers”, adaugă stilista. Te-ai gândit vreodată că o floare aplicată pe o bluză poate schimba complet o ținută? Secretul, potrivit lui Robb, este să păstrezi restul look-ului cât mai simplu. O bluză statement cu o rozetă uriașă merge perfect cu niște pantaloni croiți impecabil, iar o jachetă brodată arată superb peste o rochie simplă, tip furou.

Accesorii de păr care întorc priviri

Dacă îți amintești de coronițele de flori de la festivaluri, e timpul pentru un update. Accesoriile florale pentru păr revin în forță, dar într-o variantă mult mai rafinată și elegantă. La prezentarea Annie’s Ibiza, de exemplu, coafurile rebele au fost temperate de flori îndrăznețe, în timp ce Dior a propus hortensii sferice purtate ca cercei.

„Cuvântul cheie este texturat”, explică Oriona Robb. Ideea e ca accesoriul „să se simtă așezat în păr, nu să lupte împotriva lui”.

Regula de aur este moderația. Un singur accesoriu este suficient, iar dacă ținuta ta este deja florală, mai bine renunți la el. Gândește-te la el ca la o bijuterie: rolul său este „subtil și acolo pentru a încadra fața, mai degrabă decât pentru a o domina”.

Când florile devin artă abstractă

Anul trecut, imprimeurile mari și clare au dominat podiumurile. Acum, însă, scena este preluată de florile abstracte, cu modele estompate, ca pictate în acuarelă, așa cum am văzut la Chloé și Zimmermann. Este o abordare mult mai subtilă și sofisticată.

„Este ceva mai interesant la un imprimeu floral care te face să-l pui sub semnul întrebării”, spune Robb. Într-o analiză a tendințelor publicată recent de Independent, se subliniază că acest stil este mult mai ușor de purtat, mai ales dacă, în general, nu ești o mare fană a florilor. Nu mai este despre a recunoaște o specie anume, ci despre a aprecia forma și culoarea.

Atitudinea grunge întâlnește romantismul

Să fim sincere, uneori imprimeurile florale pot părea prea cuminți sau dulci. Soluția? Un strop de rebeliune. „Un imprimeu floral are nevoie de ceva care să lucreze împotriva lui pentru a părea cool”, afirmă Robb. Contrastul este cheia.

Asta poate însemna să suprapui o rochie romantică peste un tricou alb simplu sau să o asortezi cu ceva neașteptat, cum ar fi o pereche de mocasini cu linii clare sau niște bocanci cu aspect uzat. O altă direcție este trendul „trandafirului întunecat”, adică „flori negru-pe-negru sau tonuri profunde, mohorâte”, explică stilista. Designerii Richard Quinn și Alexander McQueen au explorat această latură gotică, oferind o viziune mult mai matură asupra trendului.

Explozia de culori pastelate și îndrăznețe

Culoarea este cea care face un imprimeu floral să pară actual sau, dimpotrivă, demodat. Iar în acest sezon, deși abordarea grunge este populară, paleta dominantă este un amestec surprinzător de pasteluri și nuanțe vibrante. Lavanda prăfuită, verdele salvie și albastrul cerului rămân favorite, dar sunt combinate cu accente puternice de verde lime, turcoaz, albastru cobalt și fucsia.

E un adevărat cocktail de energie. Sfatul lui Robb este să te dedici unui singur grup de culori: „Alege-ți floarea și paleta […] și ține-te de ele.” Printre combinațiile ei preferate, remarcate pe podiumuri, se numără verdele cu lila și negrul cu o pată de fucsia. Până la urmă, despre asta e vorba: să te joci cu stilul tău și să porți ceea ce te face să te simți tu însăți.