Prințesa de Wales, Kate Middleton, a avut o apariție sobră și elegantă la comemorarea Zilei Anzac din Londra. La 44 de ani, soția Prințului William a depus o coroană la Cenotaph în numele socrului său, Regele Charles, într-o ținută impecabil aleasă pentru ocazie.

O ținută sobră, dar elegantă

Pentru ieșirea sa solo, Kate a ales o rochie-palton simplă, bleumarin închis, cu două rânduri de nasturi. Piesa vestimentară avea revere ascuțite în alb și bleumarin și umeri accentuați, o croială care i-a pus în valoare silueta. Paltonul lung, care se oprea chiar deasupra gleznelor, avea detalii de buzunare cusute. Iar ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto asortați și de un mac roșu aprins, prins pe reverul stâng.

Un detaliu care n-a trecut neobservat.

Pe cap a purtat o pălărie mică, de tip fascinator, cu o structură circulară și o fundă mare la spate, adăugând o notă de rafinament coafurii sale cu bucle lejere.

Bijuterii cu safire și un machiaj discret

Accesoriile au fost la fel de bine alese. Kate a asortat bijuteriile, purtând safire albastre înconjurate de diamante la gât, pe deget și la urechi, sub forma unor cercei lungi. Până la urmă, de ce să nu porți bijuteriile casei regale la un eveniment oficial? E drept că se potriveau perfect cu nuanța ținutei.

Machiajul a fost unul gândit pentru un eveniment cu o încărcătură sobră: un smokey eye gri, un ruj roz deschis și un strop de fard de obraz rozaliu pe pomeți.

Ce este Ziua Anzac?

Ziua comemorativă este marcată în capitala Angliei încă din 1916, când Regele George V a participat la prima slujbă de la Westminster Abbey pentru a marca aniversarea debarcării de la Gallipoli. De atunci, a devenit o zi din calendar pentru a-i onora pe australienii și neozeelandezii care au murit în conflicte (și pe toți cei care au servit în armată).

Mai devreme în cursul zilei, familia regală a fost reprezentată de Prințesa Anne, care a participat la slujba din zori de la Wellington Arch, Hyde Park Corner. Contul oficial de Instagram al familiei regale a documentat vizita acesteia, postând o galerie foto cu descrierea: „Prințesa Regală a participat la Serviciul din Zori de la Hyde Park Corner din Londra pentru a marca Ziua Anzac.”

Postarea a continuat cu o explicație: „Serviciul îi comemorează pe toți australienii și neozeelandezii care și-au pierdut viața în conflicte și îi recunoaște pe toți cei care au servit.” Pentru această ocazie, Prințesa Anne a purtat un palton lung, de culoare verde închis.

Și după ceremonia de depunere a coroanei, Prințesa de Wales, care nu a fost însoțită de soțul ei sau de alți membri seniori ai familiei regale, a mers pe jos până la Westminster Abbey pentru o slujbă de comemorare și mulțumire.