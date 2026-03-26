Designerul australian Camilla Franks a organizat propria sa mini-gală Met la Sydney pentru a celebra lansarea unei colaborări inedite cu The Metropolitan Museum of Art. Evenimentul a dezvăluit o colecție de 73 de piese pentru femei și bărbați, alături de accesorii, toate inspirate de comorile celebrului muzeu. Colecția va fi lansată online pe 7 aprilie, urmând ca din 8 aprilie să fie disponibilă în magazinele Camilla și la partenerii wholesale din întreaga lume.

O colecție inspirată de artă

Noua linie vestimentară este construită în jurul a șase imprimeuri unice, inspirate direct din colecțiile și spațiile muzeului newyorkez. Colecția capsulă, mult mai elevată decât linia principală a brandului, folosește materiale prețioase precum satin de mătase, georgette de mătase, șifon și catifea de bumbac. Printre piese se numără paltoane brodate și decorate manual cu mărgele, rochii de seară, costume și eșarfe de mătase cu ciucuri.

Prețuri pentru piese de muzeu

Dar cât costă, până la urmă, o astfel de piesă? Prețurile pornesc de la 600 de dolari australieni și ajung la 3.500 de dolari australieni, echivalentul a 413 – 2.410 dolari americani. Numai ca un palton spectaculos, care necesită sute de ore de muncă manuală pentru broderii, atinge pragul de 6.000 de dolari australieni, adică aproximativ 4.132 de dolari americani.

„Piesele noastre de top sunt create ca niște comori unice, în ediții limitate”, a declarat Camilla Franks, fondatoarea și directorul de creație al brandului.

Sursa de inspirație a designerului

Camilla Franks a explicat pe larg ce a stat în spatele acestei colaborări. Inspirația a venit, clar, direct de la sursă, în timpul vizitelor la muzeu.

„The Met este un loc unde trecutul are puls. Am rătăcit prin labirinturi de inspirație, absorbind secole de textile bogate, tapiserii, porțelan pictat manual și bijuterii complexe. Această colecție aduce un omagiu grandorii muzeului, aducând la viață atât spiritul său, cât și unele dintre cele mai ilustre comori ale sale într-un mod vesel, îndrăzneț și extrem de bogat”, a povestit designerul.

Planuri de lansare și extindere

Iar lansarea va fi marcată printr-un al doilea eveniment, planificat pentru 8 aprilie la The Mark Hotel din New York. Alegerea nu e întâmplătoare, deoarece brandul Camilla a deschis un magazin de 1.600 de metri pătrați pe Madison Avenue în martie 2025. Brandul deține 26 de buticuri în Australia și șapte în SUA (care este, de altfel, singura piață internațională a mărcii până în prezent). Un al optulea magazin american este programat să se deschidă în noiembrie, în mall-ul Ala Moana din Honolulu.

Hai să vedem și contextul. Aceasta nu este prima colaborare de acest gen pentru brandul australian, care a mai avut parteneriate cu Disney, „Wicked”, „The White Lotus” și muzeul Victoria & Albert din Londra. În schimb, pentru The Met, aceasta este prima colaborare cu un brand de modă din Australia, muzeul având în portofoliu parteneriate anterioare cu nume precum Loewe, Todd Snyder, PacSun și Mat McGrath Labs.