Bryan Johns și Alec Call, duo-ul din spatele celebrului brand cosmeceutic iS Clinical, tocmai au lansat o nouă linie de îngrijire a pielii. Se numește Icon Skincare și promite să transforme complet modul în care ne raportăm la rutina zilnică de frumusețe, aducând o abordare revigorant de simplă.

Sinceră să fiu, piața actuală este suprasaturată de seruri și acizi care parcă necesită un doctorat în chimie pentru a fi folosite corect. Aici intervine miza reală a noii colecții, care renunță la complexitatea obositoare în favoarea unor formule clare, menite să lucreze în armonie cu funcțiile naturale ale pielii tale. câștigi timp dimineața și scapi de stresul combinării greșite a ingredientelor active.

Secretul de la Hollywood readus la viață

Dar partea cu adevărat fascinantă abia acum urmează. Povestea Icon Skincare a început după redescoperirea lui Madam Renna, o esteticiană pionieră din Epoca de Aur a Hollywood-ului. Aceasta a tratat fețele iconice ale lui Marilyn Monroe și Clark Gable, folosind formule personalizate și celebrul lăptișor de matcă.

Iar fondatorii au preluat aceste secrete testate în timp, așa cum relatează Beautynewsdaily într-un material publicat recent, și le-au modernizat cu ajutorul științei avansate.

„Icon este o extensie naturală a misiunii noastre, de a ajuta oamenii să își trăiască cele mai bune vieți în cea mai bună piele a lor. Am dezvoltat Icon pentru a aduce bucurie în călătoria de descoperire a Icon-ului interior din fiecare. Cu toții avem capacitatea de a fi iconici în propriul nostru drept, ceea ce începe cu încrederea și concentrarea pe ceea ce este bine la noi, mai degrabă decât pe ceea ce este «greșit». Ne dorim cu adevărat ca oamenii să își trezească «Energia Icon», acel tip de încredere pe care o poți obține doar întorcând cea mai bună față a ta către lume.” – Bryan Johns, președinte și CEO al Innovative Skincare

Ce conține colecția și ce produse atrag atenția

Colecția de debut cuprinde nouă produse esențiale care acoperă pașii de bază: curățare, exfoliere, hidratare și iluminare. Formulele se bazează pe amestecuri de extracte botanice obținute din surse sustenabile, antioxidanți și combinații inovatoare de acizi. Și, clar lăptișorul de matcă ocupă locul central pentru a oferi acea strălucire radiantă pe care o căutăm toate.

Te-ai întrebat vreodată cum arată o cremă cu adevărat bogată? The Icon Cream, Reinvented este exact asta. Vorbim despre un amestec onctuos de lăptișor de matcă, miere, propolis, unt de shea și extract de ulei de măsline. Este produsul ideal dacă vrei un ten care arată hidratat, plin și suculent (mai ales dacă ai pielea uscată).

Un alt produs care atrage atenția este Take One Cleansing Honey. Acest gel de curățare auriu dizolvă machiajul și murdăria zilnică, lăsând pielea calmă. Folosește lăptișor de matcă, propolis, ceai verde și scoarță de salcie pentru a curăța ușor porii și a calma roșeața în același timp.

Prețurile sunt o surpriză plăcută pentru o lansare de acest calibru, variind între 32 și 68 de dolari pe site-ul oficial. Cât de repede vor organiza livrări directe și accesibile către Europa, momentan brandul păstrând tăcerea chiar și în privința unei date oficiale de lansare pentru piața britanică.