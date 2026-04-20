Actrița Zoe Saldaña este noul ambasador global al brandului Lancôme, o mișcare anunțată pe 20 aprilie 2026. Ea se alătură astfel unui grup select de personalități, din care fac parte nume sonore precum Julia Roberts, Olivia Rodrigo, Christy Turlington, Isabella Rossellini și Vanessa Kirby.

O viziune profund umană a frumuseții

Alegerea actriței nu pare deloc întâmplătoare, Saldaña rezonând puternic cu valorile promovate de brandul francez. „Pentru mine, Lancôme a reprezentat întotdeauna o viziune ancorată și profund umană a frumuseții”, a declarat Saldaña. „Asta rezonează cu cine sunt eu, ca femeie, ca actriță și ca părinte. Frumusețea, pentru mine, înseamnă convingere: curajul de a-ți stabili propriile reguli și încrederea de a le respecta. Sunt atât de mândră să mă alătur acestui colectiv iesit din comun și să fac parte dintr-un brand care crede într-o frumusețe autentică.”

O declarație de intenție clară.

De la Avatar la producător de film

Iar palmaresul ei este, pe bune, solid. Actriță și producător premiată cu Oscar, Zoe Saldaña este în prezent actrița cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Portofoliul său include unele dintre cele mai mari filme din istorie, de la Avatar și Avatar: The Way of Water la Avengers: Endgame, pe lângă performanța sa premiată cu Oscar din comedia muzicală Emilia Pérez. Dincolo de actorie, Saldaña este și co-fondatoare a Cinestar Pictures, casa de producție pe care a lansat-o în 2013 împreună cu surorile sale.

Prima campanie un rol de pionierat

Dar ce presupune, mai exact, primul ei rol pentru Lancôme? Saldaña va fi imaginea Absolue Longevity MD, prima colecție de îngrijire a pielii a brandului validată de dermatologi. Aceasta este inspirată de o abordare axată pe longevitate și are în centru Mitopure (o formă topică de urolitină A). Actrița va conduce campania pentru Intercept, unul dintre cei trei piloni ai colecției, alături de Anticipate și Reset. Întreaga gamă este concepută pentru a combate semnele vizibile ale îmbătrânirii biologice, cum ar fi pierderea fermității, a luminozității și a netezimii pielii.

O forță dinamică ce creează punți

Și reprezentanții brandului sunt la fel de entuziasmați de această colaborare. „Suntem încântați să îi urăm bun venit lui Zoe Saldaña în colectivul nostru. Zoe este mult mai mult decât un icon global; este o forță dinamică ce creează punți între lumi, culturi și generații”, a transmis Vania Lacascade, Președintele Global al Brandului Lancôme. „Ea aduce o autoritate solidă și o profunzime intelectuală rară, care rezonează profund cu femeile de astăzi, ce caută substanță în detrimentul superficialității. Dincolo de energia și grația sa, sentimentul său de sine de neclintit și angajamentul ei față de poveștile cu sens o fac o voce atât de puternică pentru Lancôme.”

Noua gamă Absolue Longevity MD este deja disponibilă online pe site-ul american al brandului. Deocamdată, nu există informații despre o posibilă lansare în Marea Britanie sau în restul Europei.