Florence Pugh tocmai a redefinit conceptul de frumusețe boho pentru acest sezon cald. Actrița a apărut recent purtând o rochie florală Rodarte galben-unt, completată de o coafură spectaculoasă în care au fost împletite flori sută la sută naturale.

De ce ne interesează pe noi, dincolo de covorul roșu? Pentru că, sinceră să fiu, este exact acea sursă de inspirație de care aveai nevoie dacă ești invitată la o nuntă în aer liber sau la o petrecere pe plajă în luna august. E dovada clară că poți renunța la accesoriile metalice greoaie în favoarea naturii.

Nu e prima dată când actrița britanică, pe care o vom vedea curând în viitorul film „East of Eden”, experimentează cu estetica de vacanță. Zilele trecute, ea a zburat spre Ibiza pentru a sărbători împlinirea a 30 de ani a designerului Harris Reed, unde a afișat o bentiță dintr-o eșarfă Pucci și un tuș de ochi acvamarin absolut superb.

Recomandări S-a aflat secretul Amaliei Enache. La ce a renuntat definitiv prezentatoarea TV

Magia florilor naturale și nostalgia anilor 90

Dar look-ul de weekendul acesta a ridicat cu adevărat ștacheta. Iar detaliile fac toată diferența. Hairstylistul Hyungsun Ju a creat o coafură pe jumătate prinsă, pe jumătate lăsată liberă, cu volum tapat în zona creștetului și câteva șuvițe lăsate strategic să îi încadreze fața.

Rezultatul este pur și simplu wow.

Așa cum menționează Vogue într-un material publicat recent, expertul a descris coafura ca având o vibrație clară a anilor ’90. Pentru a definitiva opera, el a folosit flori absolut reale de clematis, lisianthus și eustoma, împletite direct în părul ei pentru a se coordona perfect cu imprimeul ținutei.

Recomandări Coafura care face senzație vara aceasta. Secretul pentru un look perfect la petreceri

Machiajul care lasă tenul să respire

Și machiajul a urmat aceeași linie romantică și relaxată. Știu exact ce simți când temperaturile sar de 30 de grade și ultimul lucru pe care ți-l dorești este o mască grea de fond de ten care să se topească la soare. Ei bine, echipa ei a înțeles perfect asta.

„Am folosit un lip stain pentru a aduce o pată de culoare de vară plină de viață, păstrând în același timp pielea și pistruii vizibil naturale, cu o linie a apei într-o nuanță demi-caldă de maro și un finisaj ca de balsam pentru buze și obraji.” – Ciara DeRóiste, Makeup Artist

Între noi fie vorba, trucul cu creionul maro pe conjunctivă în loc de negru dur este ideal pentru a deschide privirea fără să o încarci absolut deloc.

Recomandări S-a aflat adevarul despre zambetul lui Blake Lively la Met Gala. Secretul ascuns timp de 2 ani

De la covorul roșu direct în viața reală

Actrița adoră să se joace cu estetica ei, găsindu-și adesea zona de confort în creațiile pline de dramatism și romantism semnate de Simone Rocha, Rodarte sau Harris Reed. Numai că de data aceasta, look-ul ei este extrem de ușor de replicat acasă, la oglinda din baie. Ai nevoie doar de câteva agrafe simple și o vizită scurtă la o florărie de cartier.

Vara abia începe și ocaziile de a testa acest stil boho vor tot apărea. Rămâne doar să decizi ce nuanțe de flori se potrivesc cel mai bine cu rochia ta preferată din în.