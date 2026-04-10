La 28 de ani, Paris Jackson reușește să jongleze cu o estetică grunge, întunecată, și un look eteric, boem. Secretul ei nu stă însă doar în machiaj, ci într-o rutină complexă care îmbină suplimente surprinzătoare, tehnologie de ultimă generație și o filosofie de viață bazată pe spiritualitate. Iar totul pornește, la prima vedere, de la un ingredient neașteptat: mușchiul de mare irlandez.

Rutina de dimineață: Mușchi de mare și SPF

Pentru Paris, ziua nu începe cu o cafea, ci cu un supliment nutritiv. Ea a mărturisit că primul pas în ritualul său zilnic este unul esențial pentru sănătatea interioară, care se reflectă la exterior. „Rutina mea de frumusețe înseamnă să iau mai întâi suplimente cu mușchi de mare irlandez, apoi să mă spăl pe față și să aplic protecție solară”, a dezvăluit ea.

V-ați fi imaginat vreodată asta? Mușchiul de mare irlandez este o adevărată bombă de nutrienți, plin de iod, potasiu, calciu și magneziu, susținând funcția tiroidiană, sănătatea digestivă și sistemul imunitar. fireste, protecția solară este nelipsită, fiind scutul zilnic împotriva razelor UVA și UVB care accelerează îmbătrânirea pielii.

Recomandari Paris Jackson poartă cizmele Dior din 2018 la gala Fashion Trust U.S. Awards

Răsfățul de seară: Tehnologie LED și drenaj limfatic

Dacă dimineața este despre nutriție și protecție, seara este dedicată răsfățului high-tech. Paris recunoaște că are o slăbiciune pentru rutina de îngrijire nocturnă, pe care o consideră un adevărat lux. „Cel mai indulgent obicei al meu de frumusețe este rutina de îngrijire a pielii de noapte. Uneori folosesc un instrument facial specific, Snatched by Pauly Blanch, pentru drenaj limfatic și LED de grad medical, totul într-un singur dispozitiv”, a adăugat modelul.

Dar cum vine asta, mai exact? Terapia cu lumină LED nu mai este de mult un moft. Un dermatolog certificat, Dr. Dennis Gross, a explicat anterior beneficiile. Lumina roșie stimulează producția de colagen și circulația sângelui, reducând inflamația și oferind un aspect mai tânăr. În schimb, lumina albastră are o țintă precisă: bacteriile care cauzează acneea. Aceasta le distruge fără a afecta bariera de hidratare a pielii.

Dincolo de produse: Ritualuri pentru suflet

Numai că pentru Paris Jackson, frumusețea nu se oprește la suprafața pielii. Ritualurile ei de seară sunt profund meditative și au o abordare holistică. După ce folosește tehnologia, se dedică spiritului.

Recomandari Lily Allen dezvăluie secretul turneului vindecător la 8 ani de abstinență

„Mă rog, scriu un inventar zilnic și o listă de recunoștință. După ce mă spăl pe față, aplic ulei de cătină sau uneori ulei de emu. Mă spăl pe dinți și folosesc ața dentară (da, folosesc ața dentară în fiecare seară) și apă de gură”, a povestit ea.

Pe bune, o disciplină de fier.

La duș, preferă săpunul negru african, iar parfumurile ei de suflet sunt YSL Black Opium și Bal à Versailles de la Jean Desprez.

Recomandari Katy Perry dezvăluie secretul siluetei sale într-o nouă campanie Balenciaga

Cel mai bun sfat de frumusețe

Crescută cu credința că frumusețea vine din interior, Paris a primit sfaturi care depășesc cu mult sfera cosmeticelor. Când a fost întrebată care este cea mai importantă lecție învățată, răspunsul ei a fost neașteptat de profund.

„Cel mai bun sfat de frumusețe pe care l-am primit este: afirmații, meditație, rugăciune și a fi de folos celorlalți. Cea mai mare descoperire a mea în materie de frumusețe este că o personalitate urâtă te poate face foarte urât, iar bunătatea și umorul te fac de fapt mai atrăgător”, a concluzionat ea.

Iar când vine vorba de cel mai „nebun” lucru pe care l-a făcut în numele frumuseții, răspunsul ei nu are legătură cu vreo procedură cosmetică dureroasă. Ea a mărturisit că „practic bunătatea față de sine, în timp ce mă și consider responsabilă pentru domeniile pe care le pot îmbunătăți”. Până la urmă, cel mai curajos act este să fii „riguros de onestă cu privire la părțile din gândirea și comportamentele mele care necesită îmbunătățiri”.