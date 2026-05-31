Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele familii să rămână atât de unite, indiferent de furtunile prin care trec? Ei bine, weekendul acesta a fost unul de mare sărbătoare pentru Michael J. Fox și soția sa, Tracy Pollan. Cei doi au marcat împlinirea a 37 de ani a fiului lor cel mare, Sam Michael Fox, printr-o serie de imagini de familie cu totul speciale.

Bucuria unei nunți în mijlocul provocărilor

Dincolo de zâmbetele din fotografii, povestea lor ne atinge direct pe multe dintre noi. Pentru că ne arată că bucuriile vieții, cum ar fi o nuntă, pot coexista perfect cu provocările zilnice și epuizante ale unei boli cronice. E o validare tăcută pentru orice femeie care ține o familie unită în momente grele.

Recomandări Imagini rare cu Denis Hanganu și sotia lui în vacanta. Ce a dezvaluit actorul despre casnicia lor

Așa cum probabil știi deja din presă, actorul a primit diagnosticul de Parkinson la începutul anilor ’90. La acea vreme, cuplul lor, format în 1988, abia începea să prindă contur, iar Sam era doar un bebeluș.

O familie unită dincolo de diagnostice

Sărbătoritul, care lucrează ca producător de film, s-a căsătorit anul trecut cu Molly Milstein. Nunta a avut loc într-un cadru rustic din nordul statului New York. Iar acum, cu ocazia zilei lui de naștere, părinții au decis să deschidă albumul de familie.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol recent, Tracy a publicat pe Instagram o fotografie superbă în care poartă o rochie aurie. În plan secund, Michael este surprins conducându-și fiul spre altar.

„La mulți, mulți, mulți ani Schmoo!!! Ești cel mai bun și nu aș putea să te iubesc mai mult. Mă faci pe mine și pe toți cei din orbita ta norocoasă atât de fericiți!” – Tracy Pollan, Soție

Și Michael a ținut să marcheze momentul. A postat fotografii din vacanțe, dar și un cadru emoționant de la nuntă, în care apar și cele trei surori ale lui Sam: gemenele Aquinnah Kathleen și Schuyler Frances, în vârstă de 31 de ani, și mezina Esmé Annabel, de 24 de ani.

Recomandări Imagini rare cu fiicele lui Charlize Theron. Secretul dureros din trecutul actritei

Realitatea din spatele fotografiilor perfecte

Dar viața lor nu este doar o înșiruire de momente perfecte de pe internet. La o gală recentă organizată de fundația actorului, Tracy a vorbit deschis despre cum gestionează copiii diagnosticul tatălui lor. Ea a recunoscut că se sprijină enorm pe ei. Optimismul lui Michael ajută mult, însă asta nu șterge greutatea situației de zi cu zi.

Recomandări Imaginile cu Țară Reid care au starnit ingrijorare. Prin ce drama a trecut actrita de 50 de ani

E un detaliu pe care îngrijitorii îl simt pe propria piele.

„Este foarte dificil pentru familie, pentru îngrijitori și clar pentru pacient, așa că este important să recunoaștem și asta, și să recunoaștem că nu este doar un fel de ușor. Nu este ușor. Deci știți, și este greu pentru ei, dar ei sunt prezenți și știți, sunt acolo pentru noi.” – Tracy Pollan, Soție

Până la urmă, fix asta înseamnă o familie ancorată în realitate. Fundația lor continuă să strângă fonduri vitale pentru cercetarea bolii Parkinson, iar campaniile viitoare vor pune din nou reflectoarele pe nevoile pacienților. Lupta lor zilnică merge mai departe, dincolo de pozele frumoase de la nuntă, iar sprijinul celor dragi rămâne cea mai prețioasă resursă.