Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară în această vară. Doar că bucuria venirii pe lume a noului bebeluș vine la pachet cu o bătaie de cap pe care o cunoaștem multe dintre noi. Spațiul din casă pur și simplu nu le mai ajunge.

Știm cu toate cum e când familia se mărește și brusc simți că te sufoci printre jucării și haine. Pentru Eugenie, situația este și mai complicată, deoarece decizia implică nu doar o schimbare de adresă, ci o alegere între două țări cu stiluri de viață complet diferite. trebuie să aleagă între obligațiile regale din Marea Britanie și libertatea pe care a găsit-o departe de casă.

O casă prea mică pentru o familie mare

Până în acest moment, cuplul și-a împărțit timpul între Marea Britanie și Portugalia. În Londra, ei locuiesc la Ivy Cottage, o proprietate aflată chiar pe domeniul Palatului Kensington. Casa a fost construită inițial pentru personalul palatului, dar a trecut printr-o renovare serioasă înainte ca tinerii căsătoriți să se mute acolo în 2018, lăsând în urmă apartamentul din St James’s Palace.

Iar aici apare problema. Deși exteriorul arată ca scos dintr-o poveste, cu un gard alb de lemn absolut superb, interiorul le oferă doar trei dormitoare. Cu băieții lor, August și Ernest, crescând rapid și un bebeluș pe drum, matematica pur și simplu nu mai funcționează. Fiecare copil va avea nevoie de propria cameră la un moment dat.

Detaliile nevăzute din cuibul regal

Oricât de mult ne-am imagina palate uriașe, casa lor londoneză este destul de modestă. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, fanii au putut vedea câteva colțuri din locuință într-un clip filmat cu Ed Sheeran în 2019. Prințul Harry a deschis atunci ușa, lăsând să se vadă un portret alb-negru de la nunta cuplului, agățat pe hol.

Livingul lor are o canapea de colț, perne portocalii și o schemă de culori neutră. Dar pasiunea prințesei pentru artă își spune cuvântul. Ca director la galeria de artă contemporană Hauser & Wirth, ea are un ochi excelent pentru design.

„Dormitorul meu este plin de fotografii făcute de părinții mei. Mami a făcut una cu un elefant care aruncă apă pe spate, care este incredibilă, și este una pe care a făcut-o tata cu Castelul Balmoral. Am multă artă care trebuie pusă pe pereți. Și sunt pantofi peste tot.” – Prințesa Eugenie, Membră a familiei regale britanice

Fix ca la noi acasă, ?

Atracția vieții normale din Portugalia

Dar există și o a doua opțiune, care pare să îi surâdă tot mai mult. Familia deține o casă superbă în Comporta, Portugalia, unde Jack lucrează la un proiect imobiliar uriaș cu 300 de locuințe, alături de magnatul Mike Meldman.

Și de ce le place atât de mult acolo? Răspunsul e simplu și extrem de uman.

„De asta Portugalia este visul, pentru că pot merge la supermarket în hainele de sport, cu părul prins în vârful capului, și să nu mă deranjeze. Să nu-mi pese. Nimănui nu-i pasă.” – Prințesa Eugenie, Membră a familiei regale britanice

Sincer, o înțeleg perfect. Băieții sunt și ei fascinați de viața la ocean. Prințesa a povestit recent că băieții ei iubesc înotul. Marea în Portugalia este puțin mai agitată, așa că intră doar cu picioarele, dar micul Augie adoră apa, iar camera lor este plină de desene cu balene și delfini.

Decizia finală se va lua probabil în următoarele luni, înainte de naștere. Până atunci, rămâne neclar dacă vor alege să caute o casă mai mare pe domeniul regal din Londra sau se vor muta definitiv sub soarele portughez, departe de eticheta regală.