Când vorbim despre divorțuri celebre, ne gândim automat la sume cu multe zerouri și avocați nemiloși. Dar despărțirea dintre Sarah Ferguson și prințul Andrew din 1996 a ascuns o cerință cu totul atipică. Ducesa de York nu a vrut bani la partaj, ci a cerut un singur lucru de la fosta ei soacră, regretata regină Elisabeta a II-a.

Lecția de strategie după o despărțire

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat o despărțire amiabilă când la mijloc sunt presiuni uriașe? Pentru noi, femeile, un divorț vine adesea cu teama zilei de mâine și calcule financiare stresante. Iar în cazul lui Sarah, deși avea nevoie disperată de un job pentru a-și susține stilul de viață, a ales să prioritizeze o relație strategică în locul unui cec gras. A preferat capitalul social și liniștea, o mișcare pe care multe dintre noi abia acum o înțelegem la adevărata ei valoare.

Situația lor nu a fost niciodată simplă. Cei doi s-au separat legal încă din 1992. Pe atunci, cariera navală a lui Andrew le permitea să se vadă doar vreo 40 de zile pe an în primii cinci ani de căsnicie. Abia în 1996 au finalizat oficial actele.

Recomandări Secretul din spatele copilariei printului William. Cine l-a crescut de fapt în timpul divortului regal

Prietenia mai presus de bani

Într-un interviu mai vechi, adus recent în atenție, ducesa a povestit culisele discuției ei cu suverana britanică. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material detaliat despre viața foștilor soți, Sarah a explicat clar ce s-a întâmplat în biroul reginei.

„Când m-am întâlnit cu Majestatea Sa în legătură cu asta, ea a întrebat: «Ce cerințe ai, Sarah?» și i-am spus: «Prietenia ta», ceea ce a uimit-o, pentru că toată lumea spunea că voi cere o sumă mare la partaj. Dar voiam să pot spune: «Majestatea Sa este prietena mea»” – Sarah Ferguson, Ducesă de York

Cifrele și convențiile pur și simplu nu au contat pentru ea în acel moment.

Recomandări Secretul din spatele celei mai discutate tinute a anului. Ce a purtat Ciara Miller dupa scandal

Ba chiar a recunoscut că despărțirea a fost dictată de context, nu de lipsa sentimentelor.

„Încă o văd, o iubesc și o admir pe regină. Nu am vrut un divorț, dar a trebuit din cauza circumstanțelor.” – Sarah Ferguson, Ducesă de York

Granițe clare sub același acoperiș

Sarah a numit acea perioadă drept cel mai dureros moment din viața ei. Dar cum a funcționat, de fapt, celebrul lor aranjament de co-parenting? După divorț, Sarah a locuit la Sunninghill Park cu fiicele ei, Beatrice și Eugenie, apoi a stat temporar cu chirie. Din 2008 însă, s-a mutat înapoi cu fostul soț la Royal Lodge din Windsor.

Recomandări Secretul diminetilor din familia regala. Printul William a dezvaluit din greseala ce fac copiii lui

Și totuși, lucrurile nu erau chiar atât de roz pe cât păreau din afară. Să fim serioase, nu e deloc ușor să împarți casa cu fostul partener decenii la rând. Autorul regal Andrew Lownie a explicat dinamica lor neobișnuită.

„Sarah avea propriul ei set de apartamente la capătul opus al casei și, deși se întâlneau și vorbeau la telefon, nu exista prea mult contact. A existat mereu această idee destul de cinică potrivit căreia el era cartea ei de vizită pentru afaceri și pentru a vedea membrii familiei regale.” – Andrew Lownie, autor regal

Acest aranjament comod a durat până în februarie 2026, când Andrew a fost nevoit să predea cheile de la Royal Lodge și să se mute pe domeniul Sandringham. Dincolo de titluri și palate, povestea lor ne arată că granițele clare și spațiul personal sunt vitale după o despărțire. Cum va evolua relația lor acum, când distanța fizică dintre ei a devenit, în sfârșit, una reală.