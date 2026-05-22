Prințul William a dezvăluit accidental, în direct la radio, un detaliu inedit despre educația Prințului George și rutina matinală a familiei. Viitorul rege a recunoscut că băiatul său cel mare a început deja să doarmă la internatul școlii, lăsându-i pe frații mai mici să se certe pe muzica ascultată în mașină în drum spre ore.

Știi diminețile acelea în care abia reușești să îi scoți pe cei mici din casă și toată lumea e stresată? Ei bine, pare că nici măcar statutul de membru al familiei regale britanice nu te scapă de haosul dinainte de prima oră. Dincolo de titluri și protocoale, e reconfortant să vedem că și ei jonglează cu instrumente muzicale uitate și negocieri interminabile între frați. cine nu a trăit asta măcar o dată?

Prințul George se află în prezent în ultimul său an de studiu la școala Lambrook din Berkshire. Speculațiile despre viitorul său parcurs educațional sunt în toi de luni bune în presa britanică, dar până acum publicul nu știa exact cum se pregătește moștenitorul tronului pentru trecerea la liceu.

Haosul matinal și o dezvaluire neasteptata

Totul s-a întâmplat când William a fost invitat la emisiunea matinală de la Heart Radio, alături de Amanda Holden și Jamie Theakston. Așa cum a relatat Hellomagazine recent, prezentatorii l-au încurajat să le transmită un mesaj copiilor săi, care se aflau exact în drum spre școală în acel moment.

Răspunsul prințului a fost pe cât de spontan, pe atât de revelator.

„Charlotte și Louis, pentru că George a stat la internat noaptea trecută, Charlotte și Louis, dacă ascultați, asigurați-vă că ajungeți la timp, vă rog, asigurați-vă că nu vă certați pe cine ascultă ce, în dimineața asta.” – Prințul William

Iar lucrurile devin și mai complicate în funcție de programul zilei. Întrebat dacă diminețile sunt haotice la ei acasă, prințul a explicat că totul depinde de activitățile extrașcolare ale copiilor.

„Poate fi, depinde dacă există o lecție de chitară sau o lecție de muzică, trebuie să pui chitara în mașină, nu, nu luăm mașina, stăm la internat sau nu, ne vedem cu prietenii sau nu, toate astea se întâmplă dimineața.” – Prințul William

Cum functioneaza internatul și ce urmeaza

Școala Lambrook oferă o flexibilitate interesantă pentru copiii cu vârste între 7 și 13 ani. Aceștia pot rămâne la internat de la o singură noapte pe săptămână până la cinci nopți, având la dispoziție două clădiri separate: Lambrook House pentru fețe și Westfield pentru băieți. George face pași mici spre independență, supravegheat de tutori.

Dar unde va merge mai departe? Eton College pare să fie favoritul, deși se ia în calcul și Marlborough College, fosta școală a Prințesei de Wales, sau prestigiosul Wellington College. Părinții au început deja să viziteze aceste opțiuni încă din luna martie.

Melanie Sanderson, redactor-șef la The Good Schools Guide, a explicat la podcastul Right Royal că părinții regali probabil țin mai multe uși deschise pentru băiatul lor.

„Am senzația că familia Wales ar putea păstra mai multe locuri la școli diferite. Se pare că dacă ar fi luat o decizie definitivă, cineva ar ști și s-ar afla.” – Melanie Sanderson, redactor-șef The Good Schools Guide

Și totuși, regulile nu sunt aceleași pentru toată lumea. Sanderson a subliniat că, în timp ce oamenii obișnuiți trebuie să spună „da” destul de repede pentru ca cei mici să fie acceptați la liceu în următoarele săptămâni, în cazul lor regulile normale probabil nu se aplică.

Decizia finală privind educația viitorului rege va trebui luată în curând, având în vedere că anul viitor va începe oficial liceul. Până atunci, rămâne de văzut dacă diminețile familiei Wales vor deveni mai liniștite sau dacă negocierile pe playlist-ul din mașină vor continua să fie principala provocare a zilei.