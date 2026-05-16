Zvonurile despre o posibila despartire intre Lora și Ionut Ghenu au luat cu asalt retelele sociale în ultimele zile, dar artista a ales sa raspunda fix cum trebuie. Dupa 11 ani de relatie și o nunta oficiala abia bifata în 2024, cantareata a pus punct speculatiilor printr-un mesaj asumat și plin de ironie.

Te-ai intrebat vreodata cum e sa iti fie disecata casnicia de oameni care nici macar nu te cunosc cu adevarat? Aici nu e vorba doar despre o vedeta de la noi, ci despre felul în care presiunea externa și barfele pot testa limitele oricarui cuplu. Când cineva isi da cu parerea despre viata ta intima, cel mai bun scut rămâne umorul.

Cum a început totul

Totul a pornit de la un detaliu banal pe care multe dintre noi l-am trait la un moment dat. Lora a mers singura la nunta Andreei Balan cu Victor Cornea. Iar de la o simpla absenta a sotului ei din fotografiile de la eveniment, până la scenarii elaborate de divort a fost doar un pas.

Așa cum a relatat Click recent, focul a fost intetit de previziunile lui Carmen Harra. Aceasta a analizat public relatia, sustinand ca mariajul nu are viitor din cauza unei presupuse incompatibilitati numerologice.

„Bazat pe codul ei de viata, ea fiind cifra cinci și nascuta intr-o zi de 23, mai are un cinci, are divortul, cel putin două. Deci eu garantat va spun ca față asta, orice pretinde ea, nu se ataseaza, de fapt, de nimeni și va divorta categoric de acest om.” – Carmen Harra, Clarvazatoare

Raspunsul care a inchis gurile rele

Numai ca Lora nu a lasat lucrurile sa capete proportii dramatice. A reactionat pe Instagram cu un scurt videoclip în care face pur și simplu haz de necaz. Sincer, o reacție asumata e mult mai sănătoasă decat o tacere tensionata (care lasa loc de și mai multe interpretari).

„Ce pacat, ma. Ce pacat ca divortez de baiatul asta, și e așa un băiat bun, dar na… Dupa 11 ani de relatie, mi-am dat seama ca eu nu sunt genul de om care sa ma atasez de oameni. Asta e.” – Lora, Artista

Dar artista a tinut sa ii transmita un mesaj direct și celei care a lansat previziunile sumbre, amintindu-i o intalnire anterioara. „M-au anuntat foarte multi oameni ca ati vorbit urat despre mine. De ce sa faceti asta, doamna? Când ne-am vazut ati fost atat de draguta și amabila cu mine”, a taxat-o Lora, punctand ca în trecut aceeasi persoană ii prezisese o casatorie și un copil până în 2018.

Cifrele nu dicteaza mereu realitatea.

Incearca sa privesti situația asta ca pe o lectie buna despre limite personale. Tu cum alegi sa reactionezi atunci când cei din jur iti judeca relatia fara sa stie ce se întâmplă, de fapt, dincolo de usile inchise?