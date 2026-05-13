Ai observat vreodată cât de repede se aprind zvonurile doar pentru că alegi să mergi neînsoțită la un eveniment public? De la o simplă prezență solo la nunta Andreei Bălan, Lora s-a trezit brusc în mijlocul unor speculații intense despre o separare de Ionuț Ghenu. Situația a escaladat rapid când au apărut comentarii publice despre viitorul mariajului lor, iar artista a decis că este momentul să seteze niște limite clare.

Previziunile numerologice care au stârnit reacții

Totul a luat o amploare neașteptată când clarvăzătoarea Carmen Harra a ieșit public să analizeze destinul căsniciei dintre cei doi. Și nu a fost deloc o perspectivă optimistă. Conform calculelor ei numerologice, compatibilitatea dintre Lora și partenerul ei ar fi problematică.

„Bazat pe codul ei de viață (n.r. Lora), ea fiind cifra cinci și născută într-o zi de 23, mai are un cinci, are divorțul, cel puțin două. Deci eu garantat vă spun că fata asta, orice pretinde ea, nu se atașează de fapt de nimeni și va divorța categoric de acest om. Ba mai mult, nu-i recomand să se mai căsătorească, că divorțează și de oricare altcineva vine în viața ei Ceea ce este interesant cu amândoi acești bărbați, cu Dan, primul ei soț, și cu acest Ionuț, al doilea, este că s-au știut în alte vieți. Din codificarea lor ies vieți anterioare. Ba mai mult, aceștia doi s-au știut între ei. Deci ea a mai fost cu amândoi într-o altă viață. Mai mult de atât, codul lui Ionuț este identic cu codul lui Dan, codurile lor de viață. Ea nu e compatibilă cu niciunul dintre ei. Iubirea lor ține trei luni și, pe urmă, le-a trecut.”, a explicat Carmen Harra.

Să fim sincere. Nu e deloc plăcut să auzi pe cineva disecându-ți viitorul sentimental în spațiul public, mai ales când ești la început de drum în acte cu omul iubit.

Cum a ales artista să pună limite sănătoase

Iar reacția artistei nu s-a lăsat prea mult așteptată. Într-un material recent publicat de Unica, vedem o femeie care alege să își apere liniștea și să spună lucrurilor pe nume, vizibil înfuriată și dezamăgită de atitudinea clarvăzătoarei.

„M-au anunțat foarte mulți oameni că ați vorbit urât despre mine. De ce să faceți asta, doamnă? Când ne-am văzut ați fost atât de drăguță și amabilă cu mine, ați făcut poză cu mine, mi-ați spus cât de mult mă apreciați. Așa se face acum? Vă spune cineva ce să faceți, iar dumneavoastră executați? Tot dumneavoastră mi-ați spus că o să mă căsătoresc și o să am copil până în 2018. Probabil că v-ați supărat că nu s-a întâmplat asta. Nu știu. E foarte trist. Nu înțeleg de ce ascultați atât de ușor bârfe. Unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea altor oameni. Oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare…. Nu ați distribui piesele pe care le lansez cu aceeași viteză cu care mă bârfiți.”, a spus Lora.

Câte dintre voi recunosc situația în care cineva își dă cu părerea despre relația voastră fără să cunoască realitatea de zi cu zi?

Realitatea din spatele ușilor închise

Dincolo de zgomotul de fond și de cifrele calculate pe hârtie, realitatea este că Lora și Ionuț Ghenu au construit o legătură care a rezistat deja mai bine de un deceniu. Cei doi sunt împreună de 11 ani, un detaliu care cântărește greu în orice poveste de iubire.

Și exact asta e cheia.

O relație de lungă durată nu se menține doar cu declarații frumoase, ci cu efort constant și acceptarea deschisă a vulnerabilităților celuilalt. Între noi fie vorba, asumarea propriului trecut este un act de mare curaj. Artista, care a mai fost căsătorită anterior cu comediantul Dan Badea (de care a divorțat), a vorbit mereu asumat despre bagajul ei emoțional: „Sunt o femeie cu destule traume. Pot apărea tensiuni”.

Numai că, în ciuda previziunilor și a zvonurilor lansate după nunta Andreei Bălan, detaliul concret care contează este decizia lor comună. Cei doi au ales să își consolideze relația de 11 ani și au devenit oficial soț și soție abia anul acesta, în 2024.