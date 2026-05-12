Ai observat vreodată cum unele cupluri de la Hollywood par să sfideze timpul și dramele obișnuite? George Clooney a împlinit 65 de ani miercuri, pe 6 mai, iar partenera lui de cursă lungă, Amal Clooney, a avut grijă ca ziua să fie una cu adevărat memorabilă pentru el.

Surpriza de ziua lui și glumele Pe covorul roșu

Cei doi au participat luni, 11 mai, la King’s Trust 50th Anniversary Celebration la Royal Albert Hall din Londra, unde au atras, ca de obicei, toate privirile. George a purtat un costum bleumarin impecabil, în timp ce Amal a strălucit într-o rochie aurie. Pe covorul roșu, Amal a povestit jurnaliștilor că i-a pregătit soțului ei mai multe surprize pentru ziua de naștere, inclusiv să-i pună pe prietenii lui să pozeze ca ospătari la petrecere.

Iar actorul din „Fantastic Mr. Fox” nu a ratat ocazia să facă o glumă în stilul său caracteristic. El a declarat pentru British Vogue: „Este un lucru periculos să surprinzi pe cineva când împlinește 65 de ani, pentru că ai putea să cazi. Știi, ăsta ar putea fi sfârșitul tău, așa că trebuie să fii foarte atent când surprinzi oamenii.”

Recomandari Adevarul dureros despre scenele intime din filme. Confesiunea actritei de 57 de ani schimba totul

Câștigătorul a două premii Oscar a continuat să glumească despre aversiunea sa față de surprize la această vârstă, susținând că abia se mai ținea pe picioare după petrecerea organizată de Amal.

Sfaturi de viață pentru gemenii lor

Discuțiile amuzante au continuat când a venit vorba despre copiii lor, Ella și Alexander. Gemenii urmează să împlinească nouă ani în iunie, iar părinții lor au abordări destul de diferite când vine vorba de educație și sfaturi de viață.

Să fim sincere, dinamica lor este absolut delicioasă. Amal a spus că speră ca micuții să își păstreze curiozitatea pe măsură ce cresc, sfătuindu-i „să pună multe întrebări și să conteste lucrurile care nu au sens pentru ei.”

Recomandari George Clooney lansează un nou film documentar

Dar George a simțit nevoia să intervină cu un sfat mult mai pragmatic: „Nu amestecați cerealele cu strugurii.” Actorul a adăugat că este important ca fiii săi să știe să nu amestece cele două tipuri de băuturi.

„Vedeți, soția mea, ea dă un răspuns elegant, iar apoi eu dau răspunsul important,” a adăugat el jucăuș. Amal a intrat imediat în joc și a punctat că Ella și Alexander ar trebui să-i ceară tatălui lor sfaturi despre băutură. Pe baza informațiilor publicate de Theblast, aflăm că fanii de pe Instagram au reacționat cu mult entuziasm la acest interviu. Internauții au numit duo-ul „un cuplu atât de frumos și elegant,” și „un cuplu uimitor.” Alții au comentat despre cât de „dulce” este să vezi cum „dragostea și înțelepciunea strălucesc împreună.” O altă fană a adăugat simplu: „Iubesc conexiunea lor,” apreciind chimia dintre cei doi.

Gestul romantic inspirat de Paul Newman

Dincolo de ironiile fine, relația lor (începută oficial prin nunta din septembrie 2014 de la Ca’ Farsetti) este bazată pe un respect profund și pe limite sănătoase. Între noi fie vorba, câți actori de la Hollywood ar renunța la anumite roluri doar din respect pentru partenerele lor?

Recomandari Vrei sa ai un meniul de la nunta ca al lui George Clooney? Iata ce trebuie sa faci

Fix asta a făcut George.

Într-un interviu din decembrie 2025, el a declarat că nu va mai avea scene intime și nu va mai fi văzut „sărut fete” în filme. Decizia a venit după o discuție purtată cu Amal când el a împlinit 60 de ani. Atunci, actorul i-a spus soției sale că este într-o formă excelentă și că încă poate juca baschet cu băieții, dar știa că timpul îl ajunge din urmă. Astfel, a explicat că a ales „să merg pe calea pe care a urmat-o Paul Newman”. Regretatul actor refuza toate scenele intime din filme din considerație și loialitate față de soția sa.

Timpul nu iartă pe nimeni, iar George este foarte conștient de asta. „În 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane de granola mănânci, acesta este un număr real,” a explicat el cu mare sinceritate.

Timpul petrecut cu familia bate cariera

Te-ai întrebat vreodată cum își gestionează timpul un star de calibrul lui când devine tată târziu? Încă din septembrie 2025, el a povestit că nu se mai află într-o „grabă nebună” pentru succes și că preferă acel work-life balance despre care vorbim toate.

„Ajung să stau mult acasă cu copiii mei și este distractiv. Sunt încă destul de tânăr încât pot alerga cu ei,” a mărturisit actorul.

Și deși a recunoscut că abilitatea sa de a face activități fizice alături de gemenii născuți în iunie 2017 „dispare repede”, preferă să nu se concentreze pe aspectele negative. Este recunoscător că încă se poate bucura de mișcare alături de copiii săi și că au împreună „un timp cu adevărat distractiv”. Deocamdată, George și Amal se pregătesc pentru luna iunie, când Ella și Alexander vor sufla în cele nouă lumânări de pe tortul aniversar.