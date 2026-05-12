Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la noi, dar în ultima perioadă au apărut speculații legate de o posibilă despărțire. Zvonurile au fost alimentate de vacanțele separate, lipsa verighetelor și absența aparițiilor publice în doi.

Să fim sincere, când ești în lumina reflectoarelor, orice mică schimbare de dinamică atrage atenția imediat.

Cei doi s-au cunoscut în anul 2007 pe platourile de filmare ale telenovelei românești „Inimă de țigan”. La început au fost prieteni, dar relația a avansat rapid, iar în 2011 s-au căsătorit. Au împreună doi copii minunați: primul copil al cuplului, Namiko, a venit pe lume în decembrie 2018, iar al doilea, Tiago, în octombrie 2021.

Recomandari Ce inseamna numele Tiago, ales de Cabral si Andreea Ibacka pentru fiul lor

De unde au pornit speculatiile

Și totuși, cum s-a ajuns la discuțiile despre un divorț după 15 ani de căsnicie?

Totul a început să fie pus sub semnul întrebării atunci când fanii au observat câteva detalii neobișnuite. Atât Cabral cât și Andreea au plecat în vacanțe singuri. Mai mult, au renunțat la verighete și nici nu s-au mai afișat în public împreună.

De curând ea a călătorit în Elveția, iar Cabral a fost plecat într-un tur al lumii cu mașinile. Zilele trecute vedeta a mers cu copiii la o fermă de lame, unde s-au distrat de minune. Cabral a lipsit și de această dată din peisaj (detaliu care i-a făcut pe fanii cuplului să devină curioși și suspicioși).

Recomandari Andreea Ibacka, probleme in timpul sarcinii! Prin ce cumpana a trecut sotia lui Cabral

Cum a raspuns Cabral Ibacka

Într-un material publicat recent de Unica, aflăm că prezentatorul TV a fost contactat pentru a lămuri situația.

Ales să nu confirme, dar nici să infirme aceste zvonuri, el a oferit o primă reacție extrem de scurtă pe acest subiect sensibil pentru el și familia lui.

„Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral, întrebat de divorț.

Recomandari Andreea Ibacka are de dat pisici, deși iubește câinii

Mic detaliu, mare diferență.

Când vine vorba de viața privată, stabilirea unor limite sănătoase face toată diferența. Iar el pare să le traseze destul de clar în acest moment, protejându-și intimitatea în fața presiunii mediatice.

Reactia Andreei in mediul online

Nici Andreea nu a scăpat de întrebările curioșilor din online. Actrița a spus că nu mai petrece timpul împreună cu Cabral pentru că ambii sunt ocupați cu proiectele personale.

Ți s-a întâmplat vreodată să fii atât de prinsă cu munca încât să abia să mai ai timp pentru tine, darămite pentru ieșiri constante în doi? Cam așa pare să fie dinamica lor actuală, o provocare clasică de work-life balance.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici.

În secțiunea de comentarii a postării cu vizita la ferma de lame, o femeie a întrebat-o direct „unde este tatăl” copiilor.

„La muncă”, a fost răspunsul simplu al Andreei Ibacka.

Între noi fie vorba, e absolut firesc să îți dorești discreție atunci când treci printr-o perioadă aglomerată. Până în prezent, nici Cabral și nici Andreea Ibacka nu au oferit o poziția oficială detaliată, singurele certitudini rămânând proiectele lor separate și timpul petrecut alături de Namiko și Tiago.