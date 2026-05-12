Covorul roșu de pe Riviera Franceză dictează din nou regulile în modă. Anul acesta, actrițele și modelele au renunțat la extravaganța dusă la extrem în favoarea unor ținute pe care, surprinzător, le-am putea purta și noi la un eveniment special sau chiar la birou.

Reguli stricte si controverse pe Riviera Franceza

„Ah, Croazeta și-a început transformarea anuală în cel mai chic podium (ne referim la covorul roșu) al sezonului de festivaluri.” Așa începe magia, iar pentru zeci de ani, acest loc a avut un spațiu rezervat în calendarul modei. De la Prințesa Diana plutind pe covorul roșu în șifon pal în 1987, până la Bella Hadid într-o creație uluitoare Schiaparelli, am văzut de toate.

Dar știai că în spatele acestui glam se ascunde un cod vestimentar care a provocat ceva controverse de-a lungul anilor?

Să fim sincere, regulile pot fi obositoare. Femeile care nu purtau tocuri au primit refuzul de a intra pe covorul roșu la edițiile trecute, iar anul trecut s-a interzis „naked dressing” (rochiile complet transparente). Iar dacă ne uităm puțin în urmă, modelul Elsa Hosk a purtat la festivalul din 2025 o rochie Valentino aurie, fără bretele, în straturi, care a rămas în istorie.

Filmele momentului si tinutele care fura privirile

Anul acesta, festivalul promite o mulțime de filme grozave pe marele ecran. Vorbim despre pelicule foarte așteptate precum thrillerul „Hope” regizat de Na Hong-jin, „Paper Tiger” cu Adam Driver în rolul principal și „Bitter Christmas” semnat de Pedro Almodovar.

Și pentru că echipa de fashion a așteptat cu sufletul la gură să vadă cum vor defila invitatele, un articol publicat recent de Hellomagazine ne arată exact cine a strălucit cu adevărat. Între noi fie vorba, selecția e o gură de aer proaspăt pentru garderoba oricărei femei moderne.

Cum sa adopti stilul vedetelor in viata de zi cu zi

Aici intervine partea mea preferată, pentru că vedetele au ales ținute extrem de purtabile. Modelul scoțian Rebecca Donaldson a oferit un masterclass în minimalismul anilor ’90. A fost fotografiată la Cannes într-o fustă midi de mătase și un tricou gri clasic.

Câte dintre voi recunosc situația în care vor să arate impecabil, dar fără să pară că s-au străduit prea mult?

Ei bine, actrița și modelul american Meadow Walker (fiica regretatului star din Fast and Furious, Paul Walker) a optat pentru o abordare relaxată a croitoriei. A purtat un blazer neutru, o cămașă albastră și pantaloni negri. Este genul de ținută office-chic pe care o poți recrea ușor cu piese de la Zara sau Reserved din mall-urile de la noi, unde un sacou de calitate pornește de la aproximativ 250 de lei.

Pe de altă parte, fashionista Caroline Daur a arătat ca simbolul stilului super chic într-o rochie mini neagră, dresuri transparente și, bineînțeles, ochelari de soare. Iar Emma Weymouth, Marchiza de Bath, a demonstrat că poți fi elegantă fără rochii greoaie de bal. A arătat uimitor într-o fustă maxi lungă din mătase neagră, asortată cu o cămașă neagră legată în talie. La o altă apariție de pe Croazetă, Emma a ales o ținută galben solar, asortată cu o geantă din perle.

Rochii fluide si detalii florale spectaculoase

Dacă preferi un stil mai romantic, ai de unde te inspira. Actrița Maika Monroe a mizat pe o rochie midi de inspirație bridal, cu un detaliu floral 3D incredibil, asortată cu pantofi clasici negri cu toc. Actrița britanică Alia Bhatt a arătat senzațional într-o rochie delicată cu imprimeu și o fustă care se mișca extrem de fluid pe covorul roșu.

Numai că nu toate alegerile au fost în nuanțe neutre sau pastelate. Regizoarea Chloé Zhao (cea care a regizat capodopera „Hamnet”) a sosit pe Riviera Franceză într-o rochie maxi roșie care fura toată atenția, asortată cu o geantă semnată Bottega Veneta.

Dacă vrei să integrezi roșul vibrant în garderoba ta de vară, o rochie maxi fluidă similară te va costa în jur de 150-200 de lei la brandurile de mass-market din România, fiind o alegere excelentă pentru serile calde care urmează.