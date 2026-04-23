Actrița Julianne Moore, laureată cu Oscar, Emmy, Globul de Aur și BAFTA, va fi onorată cu premiul Women in Motion, acordat de Kering. Distincția recunoaște contribuțiile sale remarcabile în cinematografie și eforturile sale de a promova reprezentarea de gen în industrie.

O recunoaștere a carierei și a implicării

François-Henri Pinault, președintele Kering, a subliniat importanța acestei alegeri. „Julianne Moore întruchipează pe deplin spiritul Women in Motion. Prin consecvența alegerilor sale artistice, profunzimea și complexitatea pe care le aduce interpretărilor sale și dedicarea sa de lungă durată pentru promovarea unei reprezentări semnificative atât pe ecran, cât și în afara lui, ea a contribuit la redefinirea a ceea ce înseamnă să fii o femeie de prim-plan în cinematografie”, a declarat acesta.

Iar palmaresul ei vorbește de la sine. Moore a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes în 2023 pentru rolul din „May December” și a obținut, si, distincții similare la festivalurile de film de la Berlin și Veneția.

„Vizibilitatea contează”

Vizibil emoționată, actrița a transmis un mesaj de mulțumire. „Sunt sincer recunoscătoare pentru această recunoaștere din partea Kering și a Festivalului de la Cannes. Să fac parte din moștenirea Women in Motion este incredibil de important pentru mine”, a spus Moore. Dar ce înseamnă, până la urmă, această vizibilitate pentru ea?

Ea a continuat: „Am crezut întotdeauna că vizibilitatea contează, că poveștile pe care alegem să le spunem pot lărgi spațiul pentru femei și pentru o diversitate mai bogată de voci, atât pe ecran, cât și în spatele camerei.”

Activism și parteneriate de top

Dincolo de munca sa din fața camerei, Julianne Moore este o voce activă în cauze sociale. Ea este președinte fondator al Consiliului Creativ al Everytown for Gun Safety, unde duce campanii pentru a pune capăt violenței cu arme de foc în Statele Unite. E drept că implicarea ei nu se oprește aici.

Pe plan profesional, Moore este ambasador al brandului Bottega Veneta (deținut de Kering) din 2024 și s-a alăturat casei de bijuterii Messika la începutul acestui an. Anterior, a fost ambasador pentru L’Oréal, un partener de lungă durată al festivalului de la Cannes, având numeroase apariții pe covorul roșu.

Un premiu de 50.000 de euro pentru tinerele talente

Și nu este singura onorată. Alături de Moore, regizoarea și scenarista italiană Margherita Spampinato va primi premiul Women in Motion Emerging Talent Award pentru lungmetrajul său, „Gioia Mia”.

Premiul este însoțit de o finanțare de 50.000 de euro. Banii sunt destinați să o sprijine în realizarea următorului său proiect cinematografic.

Gala premiilor Women in Motion va avea loc pe 17 mai, în timpul Festivalului de Film de la Cannes.